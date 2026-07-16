ניסיתי את הכוחות שלי. מכאן
והלאה, נכנסתי ל"מצב קרב". התחלתי במבצע לחצים ממוקד ויסודי על הנהלת
החיידר. התקשרתי למזכירות ולמנהל פעם, פעמיים, ושלוש. כשראיתי שהטלפון לא מספיק,
הגעתי פיזית למשרד שלו. התיישבתי על הכיסא, הסברתי לו ברגישות רבה (ובקול קצת
רועד) שמוישי שלי הוא ילד עדין מאין כמוהו, נפש רגישה, שזקוק בדיוק, אבל בדיוק,
למגע הקסם ולרוך של הרב'ה פלטיאל (מגזין כיכר)
בצער רב התקבלה הבשורה על פטירתו של הרב שלום ישראל קנר ז"ל, מחנך מסור שחינך דורות של תלמידים באהבת תורה ויראת שמים בתלמוד תורה 'ברכת יעקב' בפתח תקווה. המנוח היה איש תם וישר דרך שהשכים והעריב בעמל התורה (דיין האמת)
ראשי פרקים בחינוך תורני | מדוע מסירות היא המפתח לכל הדלתות | "ביום אכלני חורב" וכו', מלאכת ה' על כמה וכמה | תחושת שליחות אין מקום לעבודה נוספות |אמונה וביטחון עצמי – על הצורך של התלמיד במלמד עם חוט שדרה (יהודת)
בקל וחומר – הנגשת החומר הלימודי בשני
אופנים | אין ילד רע יש ילד וכו' | הילד והכיתה - פעם הם ופעם
הוא | ילד שמעד אך לוקח אחריות מלאה | 'משיב
כהלכה' אינו דומה ילד שמודה באשמה | בכל ויכוח נעדר עמק השווה יבוא המלמד ויכריע |
חינוך תורני (יהדות)
יום אחד שימי היה מעורב באיזה עניין שכל ילד יכול היה להיות מעורב בו, ואז, הרב'ה (המפקח) שאל לעיניי כולם: "מה קרה, לא לקחת את הכדור ריטלין שלך היום?" כל הכיתה הביטה בו, הסוד שכל כך הסתיר כמה שנים נתגלה זה עתה, ועוד על ידי מי? על ידי זה שאמון על החינוך בחיידר, והכי הרבה, אותו אדם בו הוא נתן אמון וביקש שלא יספר זאת לאיש (חינוך ילדים)
הילדות במשפחות אמנה, השאלות במיטה, החיוכים הכובשים המדומים והטוויסט בעלילה | המורה והיועץ אברהם רוזנפלד מגולל את סיפור חייו המפעים ממשפחת אומנה לשדה החינוך | פרק ראשון בסדרה המעצימה 'מסיכון לסיכוי' (מגזין כיכר)
בזמן שכולם עסוקים ברפורמה במערכת המשפט, ויש בניהם המפגינים החוסמים בגופם את השינויים המסתמנים, תרשו לי להציג בפניכם את הרפורמה שלי, זאת שעליה עדיין אין משא ומתן או דיונים, אלא מערכת משומנת שעובדת בשיטתיות, ויכולה להפיל נשמות באמצע הדרך (חינוך)
ההבדל בין ניצוח לרווח, שבניצוח אתה מביס את הצד שכנגד, וכל התוצאה לבסוף מסתכמת על בסיס תבוסת האחר. לעומת זאת ברווח, אתה מקבל, זוכה, מפיק רווח לא על חשבון האחר, והכל מסתכם לבסוף, מה יש לך ביד | טור מטלטל (חרדים)