שני שוהים בלתי חוקיים הוסתרו בתא מטען ברכב במעבר א-זעים • בדיקת פרטיהם העלתה כי אחד מהם דרוש לחקירת הביטחון בחשד לתכנון פיגוע | במקביל, שב"חים נוספים נתפסו במחסום המנהרות עם תעודות זהות מזויפות (משטרה)
יקי דיין מדבר איתנו על החשש מהשלכות ההסכם האמריקאי. איך קשורה זירת האיגרוף לסטרס בכבישים? מרדף וירי במחסום, האם נפתלי בנט מתחרט על צעדיו? מיוחד. לרגל הילולת יוסף הצדיק כל קורות חייו, העליות והמורדות שבנו אותו (דבר ראשון)
למרות החסימות ההרמטיות של המשטרה והנחיות פיקוד העורף, בחלק מקהילות הקודש של חוגי הקנאים מסרבים להשלים עם רוע הגזירה ומזכירים את "הניסים של תשפ"ד" • "אמנם אתם פטורים מאחריות, אבל מי נתן לכם רשות למנוע מאיתנו להגיע לרשב"י?", הם תוהים ונערכים להגיע לציון הרשב"י בל"ג בעומר בכל דרך • האם נראה שוב את העימותים הקשים בשטח? (חרדים, חדשות)
בחסות המלחמה והכתישה האווירית של חיל האוויר נגד מחסומים וריכוזים של כוחות הבסיג', באיראן החל לפרוח טרנד של אזרחים המבהילים אנשי הבסיג' עם השמעת קולות רחפן מתקרב - מה שגורם להם להימלט בבהלה ולנוס על נפשם | היום (שלישי) הופץ תיעוד משעשע ברשתות החברתיות בו נראה אזרח שעמד במחסום דרכים והשמיע קול של רחפן מרדיו הרכב שלו - מה שגרם לכוח במחסום של הבסיג’ לברוח לאחר ששמעו את הקול | צפו (בעולם)
חוקרים ממרכז VIB וגנט שבבלגיה זיהו שכבת תאים ייחודית בבסיס מקלעת הדמים במוח - "תאי מחסום בסיס" - היוצרת קו הגנה נוסף בין הדם, נוזל המוח־שדרה והרקמה העצבית | המחסום הדינמי הזה נשבר בזמן דלקת מערכתית ומאפשר חדירה של תאים וחומרים אל מערכת העצבים המרכזית, ומציע יעד טיפול חדשני למחלות נוירולוגיות ודלקתיות (בריאות)
שוטרים ולוחמי מג"ב במעבר קלנדיה הופתעו במהלך הלילה לראות פעוט כבן 3, בעל חזות ירושלמית עם פאות וכיפה, נמצא לבדו כשהוא מנותק ממשפחתו ואינו משתף פעולה. החיפושים אחר ההורים נמשכו הבוקר עד שהם אותרו (חרדים, בארץ)
לפי דיווח שמתפרסם היום בישראל, בצה"ל בוחנים דרכים כדי להתמודד עם תופעת היטמעות מחבלי חמאס באוכלוסייה הגולה מעזה | עד כה ירדו מן העיר עזה כ-800,000 תושבים, בהם גם לפי הערכות מחבלים רבים | זה המתווה שנבחן כעת בצה"ל (צבא)
בפעילות ממוקדת של שוטרי יס"מ בעיר בני ברק נעצר חשוד, תושב הפזורה מדרום הארץ, ונתפסו בחיפוש ברכבו מעל 30 ק"ג מריחואנה מוסתרים בקרטונים גדולים | החשוד ניסה להימלט מהשוטרים ונתפס אחרי מרדף רגלי קצר (משטרה)
המחבל שביצע את הפיגוע הבוקר במחסום תייסיר, הצליח לחדור בלילה את שכבות ההגנה של צה"ל ולחדור לתוך המתחם בו שהו חיילים, הוא חיכה לזרחיה ואז הוא פתח בירי עד שנוטרל, כך עולה מתחקיר ראשוני של האירוע | במהלך חילופי הירי נפצעו לפחות שבעה בני אדם, בהם שניים במצב אנוש | כל הפרטים (אקטואליה)