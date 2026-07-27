פריצת דרך מבוססת בינה מלאכותית הביאה לייצור כפפה חכמה המחזירה את יכולת האחיזה למשותקים | בכפפה מערכת פנאומטית רכה שמפענחת אותות שריר חלשים בזמן אמת מאפשרת למטופלים לשוב לאחוז חפצים - ואף עשויה לקדם שיקום עצבי (טכנולוגיה)
פריצת דרך מפתיעה בעולם הפיזיקה: מודל בינה מלאכותית סייע לחוקרים לפתור בעיה מתמטית שהעסיקה מדענים במשך יותר מעשור - וגילה כי מאחורי התעלומה לא הסתתרה תיאוריה מורכבת, אלא אמת פשוטה שהייתה גלויה אך בלתי נראית (טכנולוגיה)
מחקר בינלאומי חדשני במימון מועצת המחקר האירופית, ישלב בדיקות כימיות ובינה מלאכותית כדי להתחקות אחר מקורם של הכתבים, שנחשבים לתגלית הגדולה ביותר של המאה ה-20 | המחקר ייצור מסד נתונים חסר תקדים על ההרכב הכימי של מגילות מדבר יהודה (חדשות)
באוניברסיטה הווטרינרית של וינה גילו שכלבים מסוגלים ללמוד לעבוד עם מסכי מגע בדיוק כפי שבני אדם משתמשים בטאבלטים | המחקר החדש מצביע על כך שהטכנולוגיה לא רק חושפת עד כמה הכלבים חכמים, אלא גם עשויה לשנות את הדרך שבה חוקרים בודקים זיכרון, קבלת החלטות ויכולות קוגניטיביות של מי שמכונה חברו הטוב ביותר של האדם (בעולם)
החברה המודרנית קידשה את העיסוק המתמיד והפכה את המנוחה לסוג של חטא | מהו הניתוח הפסיכולוגי של האנשים שלא מסוגלים לשבת דקה בלי לעשות כלום, ומדוע "בטלה מכוונת" היא למעשה הדלק הכי טוב ליצירתיות, למחשבה חופשית ולבריאות המוח שלנו? | שבו בנחת ותקראו (פסיכולוגיה)