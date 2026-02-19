הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם מותר לתקן תנור או טלפון בחול המועד - ומה הדין לכתוב בוואטסאפ? • צפו (יהדות)
גוש ברונזה ירקרק שהתגלה במקרה הוכיח כי כבר לפני אלפיים שנה התקיימה הנדסה מורכבת ברמה כמעט מודרנית וערער בכך על המקובל עד לאותו הזמן | מנגנון אנטיקיתרה מאלץ אותנו להתמודד עם אפשרות מטרידה: ההיסטוריה הטכנולוגית אינה סיפור של ניצחון מתמשך, אלא של הישגים נדירים שמדי פעם נעלמים - ולפעמים גם חוזרים בשנית (מעניין)
"מי עוד מרגיש כמו קקטוס אחרי יום עבודה מול המחשב? הגב תפוס, הצוואר נוקשה והעיניים דבוקות למסך- אבל אל תדאגו, יש פתרון! אנחנו הולכים להפוך את שולחן העבודה שלכם לאזור אימונים אישי, בלי צורך במנוי יקר לחדר כושר | מוכנים להפוך את שגרת העבודה שלכם ליותר בריאה וכיפית? (אימון אישי)
האישה עזבה את הבית עם הרכב, המחשב והאייפד. באוקטובר 2015 פנה הבעל לבית הדין בתביעה לשלום בית ולחילופין להכרזה על האישה כמורדת ובמסגרת זו ביקש כי בית הדין יורה לאישה להחזיר את המחשבים והרכב ששייכים לחברה בבעלותו. מה פסק הדיין?
בין תיאום פגישות אינסופי ותיבת מייל שעולה על גדותיה, לפעמים - או תמיד - העבודה שלנו יכולה להפוך למעמסת לחץ נפשי. עם זאת, היא גם עלולה לגרום לנו לנזקים פיזיים - למרות שאנחנו מבלים את היום כולו בישיבה. איך זה קורה? (בריאות)