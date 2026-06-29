הבינה המלאכותית מחליפה בצעדי ענק את משימותיו היומיומיות של האדם, וייתכן שבקרוב היא גם תאריך את חייו | 1,000 שנות קיום לאדם? הרופא הזה משוכנע שמדובר בתרחיש סביר ואף מעבר לכך | "רופאים לא יוכלו לאבחן ללא AI" | נפלאות הבינה המלאכותית (מגזין כיכר)
אחרי כמעט שני עשורים, אפל שמה סוף לאחד הסמלים הוותיקים ביותר שלה בעולם המחשבים המקצועיים | החברה אישרה רשמית כי סדרת ה‑Mac Pro יוצאת מפס הייצור ללא יורש מתוכנן, ומעתה שוק המחשבים השולחניים של אפל יתבסס על שלושה דגמים בלבד – iMac, Mac mini ו‑Mac Studio (טכנולוגיה)
לקראת ימי בין הזמנים של חודש ניסן, בישיבה הגדולה של חסידות סאטמר בקווינס הכריזו מלחמה חזיתית על חדרי המחשבים • בכרוזים חריפים שפורסמו בהיכל הישיבה נכתב: "זה מטמא טהורים, אין שום תירוץ לבחור להימצא במקום כזה" • הציבור נקרא לדווח למנהלים על כל בחור שייראה ב'קיאסק' • כל הפרטים על המערכה הרוחנית (חסידים - עולם הישיבות)
כולנו מרגישים לפעמים שהמחשב שלנו סוחב אותנו במקום שאנחנו סוחבים אותו. טעינה איטית, קבצים שמתקשים להיפתח או סתם הרגלים קטנים שמאטים את העבודה יכולים לגזול מאתנו שעות בחודש. החדשות הטובות? קיימות 3 הגדרות פשוטות במחשב שכל אחד יכול להגדיר בתוך דקות - ויחסכו לכם זמן רב מדי יום (טכנולוגיה)
ויחזור להפגנתו: עימותים בין נהגים בכבישים לבין צעירי הרצ"פניקים שחסמו את כביש 4 | סיפור חריג בישיבה ליטאית: הנהלת הישיבה השליכה את המחשב היקר לפח - עובדי תברואה "חילצו" אותו | סוער בערלוי: האדמו"ר יוצא במתקפה חסרת תקדים על ה"בקיטשעס המודרנים" | אז מה ההבדל בין הפלג הירושלמי לפלג הרצ"פניקים? - סיקור נרחב ומרתק (מעייריב)
החיים שלנו נהפכו לדיגיטליים|כלכלה, תחבורה, בריאות ובידור נשענים על תוכנה, על אלגוריתמים ועל נתונים | מקצוע מדעי המחשב נתפס היום כחיוני למי שרוצה להיות בחזית הפיתוח הטכנולוגי | באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, רואים את המגמה הזאת כשליחות
במהלך ביקורו של הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, דן עמו בעניין שימוש במחשבים כשרים בתוך היכלי בית מדרש, ולאחר דו"ד התיר ראש הישיבה שימוש במחשבים כשרים בבית הכנסת לכתיבת דברי תורה, בתנאים מסוימים | צפו בתיעוד (חרדים)
מדעני הקוונטום של גוגל, מישל דוורט וג'ון מרטיניס, זכו בפרס נובל לשנת 2025 על הישגים פורצי דרך שאיפשרו תהליכים קוונטיים במעגלים חשמליים | האם מדובר בצעד שמקרב אותנו למחשבים קוונטיים שיפתרו בעיות בלתי פתירות? (בעולם)
ראשי ישיבת פוניבז' היו בהלם: למעלה מ-1,700 תלמידים חתמו על עצומה חריגה - כל הפרטים בפרסום ראשון | ראש השב"כ הראשון מהמגזר הדתי נכנס לתפקידו - וביקר בכותל | בן גביר הותקף במאה שערים - ולא התרגש - סיקור נרחב | בן 9 במצב קשה: רצף אסונות במהלך בניית הסוכות | ההיערכות בעיצומה: כל הפרטים על כינוס בחורי הישיבות בארנה | הראש"ל בהתייחסות חריגה למגעים מול חמאס: "לא פשוט" | "כמו מלאך": כך נראה הגר"ר אלבז אחרי תפילת נעילה (מעייריב)
הבינה המלאכותית משנה בקצב מסחרר את עולם הרפואה, היצירה והחינוך – ומציבה את האנושות בפני אתגר חדש: כיצד לשמור על חשיבה עצמאית בעידן שבו האלגוריתם מכתיב את המציאות? בעוד רבים נכנעים לקלות השימוש במכונה, הציבור החרדי מציג מודל שונה, שבו לימוד בחברותא ועומק רעיוני מעניקים חוסן ייחודי (מגזין)
ענקית הטכנולוגיה משחררת את Copilot Chat ללא עלות לאפליקציות Word, Excel, PowerPoint, Outlook ו-OneNote, כולל חוויית בינה מלאכותית משופרת, שדה קלט מורחב, תמיכה בתמונות ושילוב מודל GPT-5 | המשתמשים מקבלים גישה לאסיסטנט המקשר בין הקובץ הפתוח לתשובות, וממשקי עבודה נוחים, בעוד תכונות הפרימיום נשארות למנויים בתשלום (טכנולוגיה)
החזון של xAI בהובלת אילון מאסק מאיים לשנות שוב את כללי המשחק לבינה מלאכותית, כשהחברה מצהירה כי Grok 5 יהיה הצעד הראשון לעבר בינה כללית (AGI) שתחליף את הדגם האנושי בתחומי למידה, חשיבה יצירתית, הפשטה וניהול מערכות מורכבות | בזכות קפיצה טכנולוגית המגובה בתשתית מחשבי-על מתקדמת ובשיתוף פעולה עם ענקי הטכנולוגיה, הדגם החדש צפוי לספק יכולות אסטרטגיות - כגון ניתוח מידע, יצירת תמונות ווידאו ברמה גבוהה והפקת מסקנות מעבר לאפשרי כיום - ולמצב את xAI כמובילה עולמית בשוק הבינה המלאכותית (טכנולוגיה)
פרויקט החדשני, בשם "Meschers", שנחשף בכנס SIGGRAPH 2025, מאפשר לאמנים ולמדענים לעצב ולחשב גאומטריות שמאתגרות את חוקי הפיזיקה - ופותח דלת להבנות חדשות בתחום התפיסה החזותית ועיבוד תמונה ממוחשב (טכנולוגיה)