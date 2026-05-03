מטבע שני השקלים המוכר בפינו כ"שנקל",
נכנס למחזור בדיוק לפני 17 שנה ומאז הפך לחלק בלתי
נפרד מחיי היום יום בישראל | האם ידעתם שהשנקל
מהווה סמל לחירות כלכלית ורציפות היסטורית המחברת אותנו למורשת
החשמונאים ולחנוכה? (יהדות ואקטואליה)
האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב השוהה בימים אלו בארה"ק לרגל חנוכת בית מדרשו בביתר, שבת השבת (וירא) בקרב חסידיו בבני ברק, וערך את התפילות והשולחנות בבית מדרשו בעיר | בצאת השבת אחר הבדלה עברו הקהל לברכת שבוע טוב, והרבי חילק מטבע חצי שקל לילדי החסידות כסגולה לשמירה ברכה והצלחה בכל (חסידים)