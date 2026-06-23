מהבוקר, שלושה רחפני חיזבאללה ששוגרו מלבנון התפוצצו בשטח ישראל | אחד מהם פגע ישירות בבית במטולה, לפי שעה לא דווח על נפגעים, נזק רב נגרם לגג הבית | דובר צה"ל הודיע כי חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ולשטח מדינת ישראל | על פגיעת הרחפן במטולה נמסר כי "האירוע מתוחקר" (צבא)
פצצות מצרר מסוכנות נפלו היום במטולה, ובמשטרת ישראל פרסמו תיעוד: "בבדיקה של החבלנים התברר כי מדובר בפצצת מצרר. החבלנים פועלים במקום לנטרל פריטים שלא התפוצצו. במקביל שוטרי המחוז הצפוני מבצעים סריקות על מנת לאתר נפלים נוספים" (בארץ)
משדר מלחמה מיוחד מאולפני 'כיכר': ישי כהן ויוסי סרגובסקי בראיונות עם העיתונאי עמיחי שטיין, ראש מועצת מטולה דוד אזולאי וסמנכ"ל המבצעים של זק"א חיים וינגרטן • החלומות להחלפת המשטר באיראן, הזירה הצפונית שנפתחה וההנחיות שיצילו לכם את החיים |צפו במשדר (מלחמה בישראל)
בליל שבת קודש נשמעה אזעקה באיזור ירושלים ובמרכז הארץ כתוצאה משיגור של החות'ים, שיורט מחוץ לגבולות המדינה - החות'ים לקחו אחריות וטענו כי הטיל כוון לעבר נתב"ג | בשבת בבוקר, שוגרו שש רקטות מלבנון לעבר מטולה, בתגובה צה"ל תקף בלבנון (בארץ)
ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, שלח היום (ראשון) מכתב לשר הביטחון, אלוף פיקוד הצפון ובכירים נוספים במערכת הצבאית, בו הודיע כי "ממחר לא תתאפשר כניסה למטולה לאף חייל צה"ל" | לדברי אזולאי השהות המרובה של חיילי צה"ל במקום מהווה פגיעה בשיקום המושבה (בארץ)
בכל שבוע נסגרים כמה מאות עסקים קטנים מתחומים שונים, למה זה כך ומה ניתן לעשות | מדוע הנשיא לשעבר ביידן התאמץ להסתיר את הדו"ח על מקור הנגיף | הפיתרון המצוין של טראמפ לבעיה העזתית | הזמר שהחלים בגוף אך נפגע בנפש | וגם, ההפתעה ללוחם ששב לעזה והפינות הקבועות בתוכנית היומית (דבר ראשון)
בשורות משמחות מגיעות מהצפון על פתיחתה של שמורת נחל עיון הסמוכה למטולה, החל ממחר בשעה 09:00 בבוקר לאחר שנסגרה ב-8 באוקטובר 2023, בעקבות פרוץ המלחמה | צוות האתר חזר לשמורה כדי לשקם את הנזקים שנגרמו כתוצאה משריפות ונזקי רקטות עם הפסקת האש שנחתמה בסוף חודש נובמבר (בארץ)
מאחורי הכותרות על המלחמה בצפון מסתתר סיפור אנושי מרגש של משפחה אחת שמייצגת אלפים | ההתמודדות היומיומית עם הגעגועים, הניסיון לשמור על שגרה רחוק מהבית והאתגרים בגידול ילדים במציאות של חוסר ודאות | דרך עדות אישית של אם למשפחה ברוכת ילדים, נחשפת תמונה מורכבת של קהילה שלמה שנעקרה מביתה, ושל עיר שממתינה לשוב לחיים • הנוסע המתמיד, הפרק השישי (חדשות)
בכלי התקשורת דווח, כי ראש הממשלה החליט לבטל ברגע האחרון, את ביקורו המתוכנן בעיר מטולה - ולראשונה לערוך ביקור לא צבאי, אלא שבגלל כטב"מ שהתפוצץ באיזור, השיירה החליטה לעשות אחורה פנה. בלשכת רה"מ דחו את הדיווח (חדשות, פוליטי)
הפגיעה הישירה התרחשה בשעה 11:37 | שני שיגורים מלבנון למטולה גרמו לפגיעה הקטלנית | במד"א דווח על 6 נפגעים במצב קשה ואנוש - בהמשך נקבע מותם של חמשה מהם | הפצוע קשה פונה לבית החולים רמב"ם שם הוא מנותח | צה"ל: "הפרטים בבדיקה" (חדשות)
לוחמי האש ותושבי מטולה נאבקו במשך שעות ארוכות בדליקות שפרצו ביישוב כתוצאה מהמטח העצום ששיגר חיזבאללה אמש (חמישי) | אחרי לילה של מתיחות הוסרו ההגבלות מתושבי קו העימות | לפי דיווחים ערביים צה"ל תקף הלילה בדרום רצועת עזה | הלימודים בחצור בוטלו בעקבות המתיחות הביטחונית בגליל והגולן (חדשות)