טיסה פנימית בארצות הברית בחברת לואו קוסט פופולארית קיבלה טוויס מפתיע כאשר אחד הנוסעים גרם לעיכוב בהמראה ובנחיתה ולהעלאת כוח שיטור למטוס בטענה שהאיש "גנב" חטיף מעגלת הדיילים | כך זה הסתיים לבסוף (תעופה)
טיסה שגרתית מהונג קונג לבריטניה כמעט וחווה אסון תעופתי לאחר שתקלה בתקשורת עם הטייסים גרמה ל"התרעת ביטחון" ומטוסי קרב הוזנו ליירט את המטוס | על פי הדיווחים, הטייסים לא הגיבו לניסיונות יצירת הקשר של פקחי הבקרה דרך תדר הרדיו שנקבע, מה שגרם לחשש כי מדובר במטס עוין (תעופהה)
אירוע חריג בנמל התעופה הבינלאומי של ממפיס: טיסה של סאות'ווסט איירליינס שעמדה להמריא, נפגעה מרכב קרקעי בשטח השדה - ממש לפני ההמראה | התקרית התרחשה ביום ראשון בזמן שנוסעים עלו למטוס, מה שגרם לעיכוב משמעותי בפעילות השדה (תעופה)
למרות הודעות פרידה מרגשות מצד בכירים בבית הלבן, מטוס ה-Air Force One הוותיק לא נשלח למוזיאון | במקום זאת, הוא צפוי להמשיך לשרת את נשיא ארצות הברית לצד מטוס ה-747 החדש והמפואר שנתרם על ידי קטאר, עד להגעת הדור הבא של המטוסים הנשיאותיים ב-2028 (בעולם)
טרגדיה מזעזעת מרעידה את הקהילה היהודית בארה"ב: הנגיד ואיש החסד ר' יהושע באער ז"ל, אב לשלושה, נלכד במטוס הפרטי שהתרסק בדרכו חזרה ממקסיקו והפך למלכודת אש קטלנית • עדי ראייה מתארים רגעי אימה מצמררים: "המטוס דהר על הכביש החשוך, ניסינו לנפץ את החלונות עם פטישים אך האש כילתה הכל" (דיין האמת)
רגעי דרמה נרשמו בטיסה פנימית בסין של חברת התעופה הסינית טיינג'ין איירליינס, כאשר בטרייה נטענת של נוסע החלה להוציא עשן וגרמה לבהלה רבה בתא הנוסעים | הדיילים השתלטו במהירות על השריפה, תוך שימוש בבקבוקי מים שברשותם | כך זה נראה (תעופה)
בימים האחרונים הופץ ברשתות החברתיות תיעוד מבחיל מתוך טיסה של חברת התעופה ג'טבלו, ונטען כי הוא מהימים האחרונים | מתוך בתיעוד נראית חולדה שזוחלת מעל ראשי הנוסעים, בין פנאלי התאורה בתקרת המטוס, מעל תאי האחסון העליונים | על פי חלק מהדיווחים, התקרית התרחשה במחלקת היוקרה של החברה | צפו בתיעוד (תעופה)
מטוס בואינג 777-3Q8 של טורקיש איירליינס פגע בעמוד אנטנת מכ"ם קרקעית עם הכנף הימנית שלו בזמן תמרון לעמדת החניה שלו בנמל התעופה אנטליה | נזק רב נגרם למטוס ובתיעודים שהופצו נראו מסכות החמצן תלויות בין הנוסעים | צפו בתיעוד (תעופה)
החגיגה שהפכה לתאונה: מטוס איירבוס A350-941 של חברת התעופה הספרדית איבריה אקספרס שהוצג לראווה בנמל התעופה הבינלאומי גואיאקיל שבאקוודור, ניזוק קשות בטרם ההמראה למדריד | המטוס, שהוצג לראווה בשבוע שעבר בטקס הסלנה בידי משאיות מים, התנגש בכנף השמאלית באחת המכוניות - והושבת | צפו ברגעי התאונה (תעופה)
מטוס בואינג 777-300ER(SF) של חברת התעופה האמריקנית Kalitta Air ביצע תמרון Go-Around (ביטול נחיתה) במהלך ניסיון נחיתה בנמל התעופה במיאמי, ארצות הברית | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה המטוס נוגע קלות במסלול ואז ממריא מחדש, בהתאם להנחיות הבקרה (תעופה)
ברשתות החברתיות הופץ בסוף השבוע תיעוד דרמטי בו נראה כן הנסע של מטוס דרימליינר שקורס מעצמו בזמן שהמטוס עמד בחנייה | על פי הדיווחים, כן הנסע הקדמי של מטוס בואינג 787-9 (D-ABPQ) של לופטהנזה קרס ברגע אחד בזמן שהמטוס עמד בגייט בנמל התעופה פרנקפורט (FRA) | לפי הדיווחים, האירוע התרחש בזמן שהמטוס היה בחניה, ולא פורסמה עד כה הודעה רשמית לגבי סיבת התקלה (תעופה)
טיסה ללוס אנג'לס בוטלה בעקבות קריסת כן נסע קדמי בפרנקפורט | נזק מבני כבד נגרם לחלקו הקדמי של מטוס הבואינג 787-9 | חקירה נפתחה בגרמניה לבדיקת נסיבות התאונה החריגה בשער | המטוס החדיש נמצא בשירות חברת התעופה פחות מחצי שנה (חדשות)
הוא משמיד מתכת מטוסים בשניות חודר כל דבר ומאיים גם על המטוסים החזקים בעולם | מה הסוד המדעי שמאחורי האיסור המחמיר להעלות כספית לטיסות? ואיך תגובה כימית אחת יכולה להפוך את שלדת המטוס לאבק תוך דקות ספורות (חדשות בעולם)