כיכר השבת

עוד כתבות על מטוס:

זה מה שקרה

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אסון נמנע

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איך זה קרה?

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למרות הודעות הפרידה

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זעקות בתוך הלהבות

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10

תא הנוסעים התמלא עשן

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מבחיל

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2

מסכות חמצן תלויות ונוסעים מבוהלים

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1

אופססס

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1

"אפקט הדולפין"

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2

לא דווח על פצועים

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2

דקות מאסון

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טיפה אחת

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3

כיכר השבת
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