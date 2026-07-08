תחקיר של רשת BBC קובע כי הפגיעה האיראנית בארה"ב במהלך המלחמה היא גדולה יותר ממה שהודה בו הממשל האמריקני | מלבד עשרות רבות של כלי טיס - כולל מטוסים מתקדמים ביותר שניזוקו או הושמדו, איראן הצליחה להשבית גם מערכות בשווי מיליארד דולר שלא ניתן להחליף בקלות (חדשות)
כחלק ממאמץ הרכש והשינוע לתמיכה בהתפתחות הלחימה באיראן ובלבנון, כ-50 מטוסי מטען עם מעל ל-1,000 טונות של אמל"ח, ציוד צבאי וחימושים מסוגים שונים הונחתו בישראל בעשרת הימים האחרונים והועברו לשימוש צה"ל | תיעוד (צבא)
סופת כריסטין, פגעה אתמול בפורטוגל עם רוחות במהירות של עד 202 קמ"ש בערים וביישובים והותירה הרס נרחב | בתיעודים שפורסמו, נראו מבנים ומטוסים בשדה התעופה העירוני ביסאיה בארטו בפורטוגל, שניזוקו קשות בעקבות הסופה | הסופה פגעה גם בשני מטוסי F-16 של חיל האוויר הפורטוגלי כאשר לוחות הגג נפלו עליהם (תעופה, בעולם)
הקרב בין מאסק לענקית התעופה ריינאר ממשיך להבעיר את הרשת | תחת הכותרת "מבצע האידיוטים הגדול", הציעה החברה 100,000 מושבים במחיר של 16.99 אירו בלבד, תוך שהיא עוקצת את המיליארדר ומזמינה את "כל האידיוטים ב-X" ליהנות מההפקר (חדשות בעולם)
מה שהתחיל כוויכוח טכני על התקנת אינטרנט במטוסים, הידרדר במהירות למלחמה חזיתית בין שניים מהמנהלים הבוטים והצבעוניים בעולם | כעת, אילון מאסק מעלה את ההימור ותוהה בקול רם: האם הגיע הזמן לקנות את החברה ו"להחזיר ריין לתפקיד המנכ"ל"? (חדשות בעולם)
אלפי שנים אחרי שאבותינו ירדו למצרים - בזמן הבצורת הקשה, האנושות מנסה "לפרוץ" את מנעול הגשם בעזרת מטוסים וכימיקלים • מהמיליארדים של סין, דרך תיאוריות הקונספירציה באיראן ועד להחלטה המפתיעה של ישראל • על מה אנחנו שולטים ומה מחוץ לתחום בשבילנו? (מגזין)
יריד האוויר הדו‑שנתי בדובאי נפתח והפך לזירת תצוגה מרתקת של כוח צבאי ועסקאות ענק. ביום הפתיחה בלט סיורו של נשיא איחוד האמירויות, שייח' מוחמד בן זאיד, בביתן הרוסי, כשהוא בוחן מקרוב את מטוס הקרב החמקן Su‑57E (העולם הערבי)
המשמעות המעשית ליהודים בניו-יורק | מפתיע אתכם שלח"כ הערבי יש 37 עבירות תנועה? | סרטון חתולים קורע מצחוק בפינת 'רץ ברשת' | הקורקינטים ממשיכים לגבות מחיר כבד מהילדים שלנו | מה קורה בשכונת הר נוף ודלתות פרפקט ליין (דבר ראשון)
עם כלביא': מלחמת 12 הימים הגיע לסיומה | גם לאחר הפסקת האש: המטחים לעבר ישראל - לא פסקו | טראמפ הטיח בישראל: "תחזירו את המטוסים הבייתה" | אחרי הפסקת המלחמה: בפיקוד העורף ישנו את ההנחיות? | ארי כהן מסכם לכם את החדשות הדרמטיות והחשובות של היום (חדשות היום)
13 מטוסים שעלו בלהבות, ובסך הכל 41 כלי טיס שנפגעו ברמה כזו או אחרת - זו התוצאה של התקיפה המשמעותית ביותר של אוקראינה על רוסיה מתחילת המלחמה, וכלשון בכיר אוקראיני: הכי הרבה מטוסים רוסיים שנהרסו ביום בודד | מבצע "קורי עכביש" של ארגון הביון האוקראיני SBU עשה כותרות בעולם כולו, בזמן שגם מנהיגים מערביים שיבחו את המבצע יוצא הדופן ואת החשיבה מחוץ לקופסא | כך זה התנהל - ואלו המשמעויות מאחורי "קורי עכביש" (מגזין כיכר)