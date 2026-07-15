בימי חול המועד עם ישראל יוצא בהמוניו אל מרחבי הארץ הטובה והיפה, ליהנות מיופיה, נופיה ואווירה | עם זאת, בעקבות הצפה של שמורות הטבע והנחלים במטיילים - יש לשים לב להודעות הרשויות על העומסים באתרים השונים בכדי להיערך לטיול בהתאם | העדכונים המלאים מהגנים הלאומיים, שמורות הטבע והכינרת (בארץ)
שבעה בחורי ישיבה שטיילו בנחל דרגות, נתקעו בתוואי ללא יכולת לסיים את המסלול | על מנת לסייע במאמצי החילוץ, הוזנקו למקום מסוק משטרתי עם מחלצים ופקחים של רשות הטבע, כעבוד כשעה עדנו בכב"ה כי החילוץ עבר ב"ה בשלום (בארץ)
"אשמח לקבל מיקום לטבילה במעיין עד 20 דקות מבני ברק שאפשר להגיע אליו בתחבורה ציבורית", כך בדרך כלל נפתחת הפנייה הקבועה למדריך הטיולים ישראל שפירא | בעבר הוא היה שולח את השואל למקווה הסמוך, עד שהכיר את נחל הירקון | זו ההמלצה השבועית לבין הזמנים (חרדים, טיולים)
אם הייתם שואלים את ישראל שפירא, מה המסלול הלילי הכי טוב שהוא מכיר? הוא היה עונה ללא היסוס: "נחל חווארים בנגב" | זהו אחד המסלולים היחידים המאושרים לטיול לילי ב'מוקד טבע', והביקור בו מהנה במיוחד | סיקור ותיעוד (טיולים)
מטיילים ישראלים ששהו בוילה באתר נופש במדינת קוסטה ריקה הרגועה נשדדו באלימות מחפירה על ידי קבוצת מקומיים ברברים שהכו וכפתו אותם וגזלו מהם את כספם | ממשרד החוץ נמסר שהאירוע מוכר לדרג הדיפלומטי במדינה והאירוע תחת שליטה (בעולם)