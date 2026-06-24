אנחנו ב-2026, הטכנולוגיה דוהרת קדימה, אבל המצלמות הכי מתקדמות בעולם עדיין תלויות בדבר אחד – הסוללה שלכם שתתרוקן אחרי יום וחצי • כתבנו אלחנן טוויג עשה סדר באולפן 'כיכר השבת': כך תמנעו מהסוללה שלכם למות, מדוע לא כדאי להטעין מעבר ל-80%, ומה קורה למטען הנייד ששוכב בארון? • המדריך המלא (דבר ראשון)
חברת Kuwajia הסינית הציגה מטען חכם ופורץ דרך שנפלט פיזית מהסמארטפון ברגע שהסוללה מגיעה לקיבולת מלאה של 100% | הפיתוח משלב בינה מלאכותית ומנגנון קפיצי שנועדו למנוע טעינת יתר, לשמור על אורך חיי הסוללה ולמנוע התחממות מיותרת של המכשיר (חדשות בעולם)
המירוץ אחר עוצמת סוללה נמשך, אך הפעם כיוון הפיתוח משתנה: טלפונים חכמים כמו סדרת Honor Win ו־Redmi 15 החדשה של שיאומי מאמצים טכנולוגיות סיליקון־פחמן עם קיבולות חסרות תקדים, בעוד מטענים ניידים חכמים מבית BMX מביאים לשוק דור חדש של סוללות חצי־מוצקות שמבטיחות בטיחות גבוהה וחיי מוצר ארוכים יותר | האם הגענו לתחילת עידן חדש באנרגיה ניידת? (טכנולוגיה)
הותר לפרסום: דוד ליבי, אזרח שהפעיל כלי הנדסי בעזה מטעם צה"ל ומשרד הביטחון, נהרג הבוקר מפיצוץ מטען במהלך עבודתו בשטח הרצועה | דוד נפל על משמרתו בזמן שעסק בפינוי בעיר הטרור ג'באליה, כאשר הופעל מטען על הכלי עליו עבד | דוד, הותיר אחריו הורים ושבעה אחים ואחיות. יהי זכרו ברוך (צבא)
חוקרי השב"כ ובלשי משטרת תל אביב ממשיכים לחקור את הרקע לפיצוץ המסתורי של המטען בדרום העיר תל אביב בו נהרג גבר אחד נפצע אדם נוסף | הכיוון המרכזי שנבדק הוא פיצוץ של מחבל מתאבד שהיה בדרכו לפיגוע מאזור לבנון או מיישובי יהודה ושומרון | בכירים במשטרת תל אביב אומרים הבוקר: "99% שמדובר בפיגוע על רקע לאומני, נמנע פה אסון גדול" (חדשות)
שלושה לוחמים וקצין צה"ל נפצעו הלילה בסמוך לקבר יוסף שבשכם | תחקיר ראשוני: הכוח עבר בסמוך למטען שהופעל והתפוצץ | למרות הפיגוע, אלפי מתפללים המשיכו להיכנס ולהתפלל בקבר יוסף | יוסי דגן: "רק אנחנו מסוגלים לשמור על המקום הקדוש הזה" (צבא)