מטפלת
עוד כתבות על מטפלת:
התפללו לרפואתו
קרית גת: תינוק פונה מבית המטפלת לבית החולים במצב אנוש
קובי רוזן|
צוותי הרפואה של איחוד הצלה ביצעו הבוקר פעולות החייאה על תינוק בן חצי שנה שאיבד את הכרתו כששהה אצל מטפלת בשכונת כרמי גת בקרית גת | הפעוט פונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש (חדשות)
"היה פה נס"
פעוט כבן שנה איבד הכרה אצל המטפלת בעיר החרדית; מצבו קשה
שאול כהנא||
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צוותי איחוד הצלה הוזעקו לדירה במודיעין עילית בעקבות דיווח על פעוט מחוסר הכרה • החובשים ביצעו פעולות החייאה ולמרבה הנס ליבו שב לפעום | הפעוט פונה במצב קשה לבית החולים (חרדים)
טרגדיה נוראית
בת 5 חודשים נפטרה במעון בירושלים: "איבדה הכרה אצל המטפלת"
מישאל לוי||
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תינוקת בת 5 חודשים נפטרה במעון בקטמון שבירושלים, לאחר שאיבדה הכרה אצל המטפלת. צוותי חירום של איחוד הצלה ביצעו החייאה בזירה ופינו אותה לבית החולים, אולם בהמשך למרבה הצער נקבע מותה (בארץ)
חשה מוצפת
"היה לי עמוס מדי": המטפלת נתנה חומר משלשל לפעוטות כדי שישלחו אותם הביתה
דני שפיץ||
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כאשר פעוטות במעון יום באילינוי החלו לסבול מבעיות רפואיות מסתוריות, ההורים והרופאים נותרו ללא תשובות עד שהאמת המטלטלת נחשפה בחקירת המשטרה (חדשות בעולם)
אלימות במעון היוקרה
“חניקות, מכות ואכילה בכפייה”: כתב אישום מזעזע נגד מטפלת שהתעללה ב־15 תינוקות
קובי רוזן||
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כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד מטפלת בת 59 מנתניה, שנאשמת בהתעללות ב־15 תינוקות ופעוטות במעון יוקרתי בעיר | הפרקליטות מייחסת לה עשרות מקרים של התעללות ותקיפה, ומגדירה את המעשים "אלימות שיטתית ואכזרית כלפי חסרי ישע" (בארץ)
מגנטיזם חייתי
מחולל הישועות שריפא נערה עיוורת - כך הוא עשה את זה והדרך המקורית שעלו על השקרים שלו
משה מנס||
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סיפורו של הרופא הצרפתי שסחף אלפים למעמדי הישועות שלו | המים הממוגנטים והכוח המסתורי בתוך עמודי הנחושת | כוחו של המוח האנושי, אוטוסוגסטיה ואמונה עצמית | 7 הסברים לכך שהפלא קורה למרות שהמוצר חסר משמעות ואיך אפשר לגלות את זה | תחילתה של היפנוזה אנושית וגילוי המדע (פסיכולוגיה)
שוב זה קורה
הממצאים חשפו: המטפלת במעון היכתה והתעללה - בית המשפט האריך את מעצרה
קובי אטינגר||
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חשד לאלימות בפעוטון בירושלים: שוטרי מחוז ירושלים עצרו מטפלת פעוטון תושבת ירושלים, בחשד להתעללות ואלימות פיזית מתמשכת כלפי פעוטות במעון. אמש, בית המשפט האריך את מעצרה (חדשות, בארץ)
במצלמה נסתרת
שוב זה קורה: מטפלת מתקוע תועדה בהתעללות בפעוטות
קובי אטינגר||
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המטפלת, אשה כבת 60, נעצרה לחקירה בעקבות תלונות ההורים והתיעוד המזעזע | במשטרה עדכנו על מעצרה: "במשטרת ישראל מתנהלת חקירה בחשד להתעללות ופגיעה בפעוטות במעון ביישוב בגזרת גוש עציון" (משטרה)
חקירה נפתחה
המטפלת נעצרה: חשד שהתעללה באלימות בפעוטות במעון
קובי רוזן||
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משטרת ישראל חוקרת חשד לעבירות התעללות ואלימות כלפי פעוטות כבני שנה במעון שבמועצה המקומית ירוחם ועצרה את מטפלת החשודה (פלילי)
היה אצל המטפלת | התפללו
בשכונה החרדית בירושלים: פעוט איבד הכרה; מצבו אנוש
קובי רוזן||
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כונני ההצלה והחירום פועלים כעת על מנת לנסות לייצב את מצבו של פעוט שאיבד את הכרתו בעת ששהה אצל המטפלת בשכונת בית וגן בירושלים | בשלב זה מצבו של הפעוט מוגדר אנוש | בפנים: שמו לתפילה (חדשות חרדים)
תקפה פעוטות
פעם שמינית: השופט השאיר במעצר את המטפלת המתעללת
קובי רוזן|
מאות מקרים שונים בעניינה, אחרי צפייה בתיעודים רבים שהוקלטו ושיחות עם הורים, הגיעו לידי החוקרים בפרשת ההתעללות בשדרות (חדשות פלילי)
מעצרה הוארך
המטפלת בגן משכה בכוח את יד הפעוטה ופצעה אותה
כיכר השבת||
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לבקשת המשטרה, הוארך מעצרה של עובדת בגן ילדים בחשד לפגיעה בפעוטה בגן ילדים בירושלים לאחר שכבלה אותה לכיסא ובמקרה אחר משכה את ידה בכוח (משטרה)
מצבו אנוש
החייאה על פעוט מבית חרדי שנמצא בלי הכרה אצל המטפלת
מישאל לוי||
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פעוט ממשפחת חרדית איבד את הכרתו היום כששהה אצל המטפלת שלו בירושלים ומצבו מוגדר אנוש. חובשים ופרמדיקים ביצעו החייאה (בריאות)
החייאה על הפעוט
פעוט חרדי במצב אנוש; איבד את ההכרה אצל המטפלת
חיים גולדברג||
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כונני ההצלה והחירום הוזעקו בדקות האחרונות לביתה של מטפלת חרדית בחיפה, בעקבות דיווחים על כך שפעוט בן תשעה חודשים איבד את ההכרה | הפעוט במצב אנוש והכוננים מבצעים החייאה בדרך לבית החולים (חדשות)
טרגדיה בירושלים
פעוטה חרדית לא התעוררה; נקבע מוות
כיכר השבת||
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פעוטה חרדית בת 3 חודשים פונתה היום במצב אנוש ל'שערי צדק' בירושלים, לאחר שלא התעוררה משנתה אצל המטפלת ואיבדה את ההכרה • בבית החולים נקבע המוות (אקטואליה)
אצל המטפלת
פ"ת: פעוט חרדי איבד הכרה - מצבו קשה
חיים גולדברג||
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פעוט חרדי כבן חצי שנה, איבד הכרה, תוך כדי שהותו אצל המטפלת במשפחתון בפתח תקווה • כונני החירום שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה והוא פונה במצב קשה (חרדי)
טרגדיה בנתיבות
התינוקת שלא התעוררה בפעוטון - נפטרה
כיכר השבת||
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פעוטה חרדית בת חצי שנה לא התעוררה היום משנת הצהריים בבית המטפלת בנתיבות, ופונתה במצב אנוש לביה"ח סורוקה, שם נקבע מותה לאחר כמה שעות (חרדים)
מעצר בית
מעקב סמוי גילה: מטפלת מתעללת בילדים
קובי רוזן||
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מטפלת כבת 38 מאריאל חשודה בהתעללות בילדים במעון שבו היא עובדת. המשטרה הפעילה אמצעי מעקב סמויים, ולאור הממצאים נעצרה המטפלת לחקירה משטרתית (פלילי)
אחרי חקירה מורכבת
העובדת החשודה ברצח: התפתחות בחקירה
ב. ניסני||
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