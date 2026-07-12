שוטרי המחוז הדרומי סיכלו במהלך סוף השבוע ניסיון חריג לגניבת מיגוניות ציבוריות בדרום הארץ. בעקבות דיווח אזרחי מהיר, כוחות משטרה מתחנת עיירות הגיעו למקום, תפסו שתי משאיות ששימשו להעמסת המבנים המוגנים ועצרו לחקירה שני נהגים בשנות ה-20 לחייהם, תושבי כסייפה ורהט | כל הפרטים (בארץ)
החלטת הממשלה לשינוי סדרי העדיפויות התקציביים מביאה עמה השקעות במיגוניות, מקלטים ושיפוי לרשויות – אך גם קיצוצים נרחבים בתחומים אזרחיים | התקציב הנוסף יכלול מענקי איזון לרשויות והשקעות ייעודיות בבאר שבע ובצפון (בארץ)
לאחר שבשבוע שעבר החליטה הממשלה להציב מיגוניות בהתיישבות הצעירה ביו"ש, היועצת המשפטית לממשלה תוקפת את ההחלטה | במכתב בהול וחריף ששלחה לראש הממשלה, טוענת מיארה ל"שיבוש בתהליכי העבודה בממשלה המחלחל לקבינט" | ראש הממשלה הגיב בחריפות (פוליטי, מדיני)
מתיחות ביטחונית גוברת בגבול הצפון מותחת את הדריכות הצבאית לשיא | החשש המרכזי מתמקד בניסיונות חדירה של כוחות מיחדים של חיזבאללה לשטחי הגליל במטרה לפגוע בתושבים | כך מתכוננת מדינת ישראל לתרחיש הקיצוני בגבול הצפון, כלקח מאירועי השבעה באוקטובר (צבא וביטחון)
בצל המתיחות הקשה בצפון, תהה ח"כ אייכלר מדוע לשם הביטחון לא מציבים מיגוניות בהר מירון ובמיוחד ליד ציון הרשב"י| מי שהשיב לו לשאלה היה השר מלכיאלי שטען: "עד כה לא קיבלנו מענה ממשרד הביטחון, נעדה הכל כדי להציב מיגוניות במירון" | צפו (חדשות חרדים)