לאחר חודשים של מאבק בתוכן שנוצר בעזרת מערכות בינה מלאכותית, קהילת העורכים בוויקיפדיה האנגלית קבעה: מעתה חל איסור גורף על שימוש במודלים גנרטיביים לכתיבה או עריכה של ערכים | ההחרגות היחידות - תיקונים לשוניים בסיסיים ותרגום ראשוני משפות אחרות, ורק תחת פיקוח אנושי (טכנולוגיה)
ענקית הטכנולוגיה מציגה כלי מחקר חדש במערכת Microsoft 365 Copilot שמשלב בין GPT של OpenAI ו-Claude של Anthropic במנגנון שמשמש כמפקח איכות שנועד לצמצם טעויות ולשפר את אמינות התשובות | לצד ההכרזה, החברה מרחיבה את היצע כלי ה-AI הארגוניים (טכנולוגיה)
בעוד שרובנו גולשים בוויקיפדיה כדי לדלות מידע מהיר, בריאן הנדרסון מקדיש את חייו לתיקון "עוול" לשוני קטן אך עקבי | עם למעלה מ-50,000 עריכות ומניפסט מנומק של אלפי מילים, הוא הפך ל"גמד הוויקי" המפורסם בעולם| סיפור על פדנטיות יוצאת דופן, עקביות סיזיפית והשאלה הגדולה: האם אדם אחד באמת יכול להציל את השפה? (מעניין)
פלטפורמת הבינה המלאכותית Grokipedia, אותה יזם אילון מאסק כאלטרנטיבה "לא מוטה" לויקיפדיה, עומדת תחת ביקורת חריפה | מחקר חדש שפורסם לאחרונה מעלה כי מיליוני מקורות בציטוטי המערכת נחשבים לבעייתיים אף בוויקיפדיה עצמה | לצד הסתמכות על אתרי שוליים תועלתניים ותיאוריות קונספירציה, עולות גם טענות על העתקה נרחבת של תוכן מוויקיפדיה ומגמתיות עריכתית - ובעיקר הטיית התוכן לתפיסותיו של מאסק (טכנולוגיה)
בעוד המוח האנושי נבנה על חיבור בין מודעות, חוויה ויצירת משמעות, הבינה המלאכותית עשויה להפוך את יחסי הכוחות: היא מציעה ידע ללא חכמה, חישוב ללא תחושה, ותבונה חפה מהבנה אנושית | האם זו באמת אינטליגנציה - או רק הדמיה מתוחכמת שלה? (פסיכולוגיה)
במאה שבה מידע הוא משאב יקר יותר מזהב, חוק וילסון מציב עיקרון פשוט אך חזק: הידע הוא המפתח לעושר ולהצלחה | לא עוד תלות במזל, קשרים או ירושה – אלא השקעה בלמידה, סקרנות ויכולת תרגום ידע לפעולה חכמה | האם בעידן של שפע מידע והזדמנויות, כל אחד יכול להפוך את המוח שלו לכלי להגדלת חשבון הבנק? על הקשר ההדוק בין הבנה כלכלית, פיתוח אישי וצמיחה פיננסית (כלכלה)
באזור שבו נראה לאחרונה לפני שנעלם, יתחדשו מחר החיפושים אחר מוישי קליינרמן, בעקבות מידע שהתקבל במשטרה מאת אדם שנחקר בעבר בתיק • גורם במשטרה המעורה בחיפושים: "החיפושים יתמקדו בנקודות מסוימות" • לא אותרו דגימות DNA (אקטואלי)