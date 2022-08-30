מצה פריכה, שכבת מיונז נדיבה, אבוקדו מרוסק דק וביצה מקושקשת - כך נפתחת אצלנו כל ארוחת בוקר בחול המועד פסח וכל ארוחה בכלל אינה שלמה בלי המיונז השמנוני המסורתי הזה. להצלחת המתכון, שימו לב להשתמש בביצים בטמפרטורת החדר. ביצים קרות ימנעו הסמכה של המיונז (מתכונים, אוכל)
בשנים האחרונות הוא זוכה ליחסי ציבור גרועים הודות למותגים תעשייתים שמכפישים את שמו, אז עברנו להכין אותו בבית - ולא עצרנו שם. מתכון למיונז ביתי בסיסי ו-4 תוספות נפלאות שמחזירות אותו לדרגת הרוטב הצרפתי הקסום שהוא (מתכונים, אוכל)
מלבד היותו אחד הסלטים הפופולריים בכל שולחן שבת ישראל, סלט כרוב וגזר במיונז, או בשמו הרשמי: קולסלואו, הוא משלים נהדר לארוחת מנגל ומילוי כריכים. מתכון להכנת סלט כרוב וגזר במיונז או 'קולסלאו' (מתכונים, אוכל)