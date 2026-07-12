שלושה ישראלים נהרגו הלילה בהתרסקות מטוס קל באזור מיוער במדינת מרילנד, פחות מ-30 ק"מ ממזרח לבירה וושינגטון | כוחות ההצלה הגיעו לזירה בעקבות התרעה אוטומטית שנשלחה ממכשיר אייפון של אחד הנוסעים | גורמים רשמיים מעריכים כי ייתכן שמדובר בטיסת אימון | אין ניצולים באירוע (תעופה)
12 בני אדם נהרגו בהתרסקות מטוס בעיירה באטלר במיזורי שבארה"ב | ההתרסקות התרחשה בסמוך לנמל התעופה המקומי "באטלר מנוריאל" | המשטרה מסרה כי "בשלב זה, הדיווחים מצביעים על כך שכל הנוסעים נספו" | הקורבנות כוללים 11 צנחנים שהתכוונו לבצע צניחה חופשית וטייס (תעופה)
שלושה כלי רכב הוצתו אתמול במדינת מיזורי בארצות הברית, ועל הכביש לצידם רוסס גרפיטי אנטישמי שבו כתוב "מוות לצה"ל" | המשטרה המקומית, בשיתוף ה-FBI, החלו בחקירת האירוע - שמוגדר כחשד לפשע שנאה נגד חייל צה"ל ישראלי-אמריקני שהגיע לבקר את משפחתו בארה"ב (בעולם)
"יש לנו כלכלת שקר, בגלל שהתאגידים הגדולים המנוהלים על ידי יהודים - גורמים להרס" אמר ראש עיריית מריונביל מיזורי במהלך ראיון שהעניק לתקשורת לאחר הרצח במרכזים היהודיים בקנזס. חברי מועצה התאגדו והביאו לפיטוריו של ראש העיר האנטישמי (חדשות, בעולם)