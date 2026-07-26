חצי שנה שקל לשקל: סיפור מרגש ממיזם ערכי כאשר במשך חצי שנה אספו תלמידות בית הספר בכפר חב"ד בקבוקי פלסטיק למחזור, כשהמטרה שעמדה לנגד עיניהן הייתה ברורה – לרכוש תפילין לחייל בצה”ל שאין ברשותו זוג אישי | הסיפור המלא (חרדים)
כך תעלים ותטשטש כל כתבה שלילית ופרסום רע שעלולים להביא לקריסת חברת הנוכלות שבנית | המדריך המלא להתמודדות עם מעצר בעקבות חשיפת בית ההשקעות שלך כנוכלות ומרמה | וגם, רשימת השאלות והתשובות והקלישאות שאתה חייב להכריז על רדיפת חרדים ושנאת הדת (כלכלה)
למה להתעסק רק עם הונאה רפואית אם אפשר לייצר בית השקעות מוצלח שמגלגל מאות מיליונים?! | בכתבה זו נסביר לכם כיצד עושים כסף מרעיון וכיצד מוכרים אותו בסייעתא דשמיא לאברכים בני תורה | למה לא לכתוב את הפטנט בכל העולם ואיך תגרמו לטפסר רחפני להיות הפנים של המוצר המהפכני? | וגם, שיחה אחת רצינית עם מומחה בתחום... (כלכלה)
אורי אורבך ז"ל השכיל לראות קדימה אך לא שכח להביט אחורה וכך נוסד לו המיזם המרגש של כיבוד בני הגיל השלישי ביתר שאת בשבת הנוכחית שבה קוראים את "מפני שיבה תקום" • איך בדיוק עובד המיזם? • וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן (מגזין כיכר)
טובי המוחות בארץ ובעולם שקדו במשך חודשים ארוכים על פיתוח מיזמים טכנולוגיים מורכבים במטרה להקל על חייכם ולשדרג את איכותם. מפעם לפעם אנו נחשפים לעוד פיתוחים ייחודים שעברו כברת דרך ומוגשים לציבור, כדי להעניק לו פיסה נוספת של שלווה, אוטופיה קטנה באוטוסטרדת היומיום. ההמתנה והסבלנות, מסתבר, שווים לפעמים (צרכנות, שיווקי)
רשת יש וארגוני החסד "יד אליעזר" ו"חסדי נעמי" יוצאים במיזם ענק בשיתוף הציבור בו יאספו את המוצרים למשלוח המנות הגדול של יש. מהנהלת רשת יש נמסר כי "רשת יש מהווה חלק בלתי נפרד מעולם הנתינה והחסד, לאורך השנה כולה. אנו שמחים להיות הצלע המחברת בין אלפי המשפחות"
לקראת בואם הצפוי של 18,000 חרדים במסגרת הקמת פרויקטים חדשים בלוד, מביעים פעילי השמאל המקומיים זעם ודאגה, וכך גם גורמים במגזר הערבי: "לא ירחק היום ויהיה כאן ראש-עיר חרדי". ואילו היזמים מבטיחים: "דירות זולות, ואיכות חיים גבוהה במיוחד" (חדשות)