הרשת מוצפת בהבטחות פרסומיות אבל הפעם יש להם כיסוי | כיסוי מושלם, חלק, זוהר וטבעי שמתאים לך בדיוק! | סקארה משיקה קולקציית מייקאפים וקונסילרים חדשה בשני מרקמים להתאמה מדויקת ומושלמת | עם 15 גוונים מדויקים ושני מרקמים מושלמים אין מצב שלא תמצאי את הגוון והמרקם שנועד בדיוק עבורך! (מאמע, יופי)
מייקאפ הוא כמו חברות טובה: כשזה עובד – זה זוהר ומושלם, אבל כשזה לא מתאים, זה פשוט... לא זה; וכמו שמערכת יחסים מוצלחת דורשת הבנה והתאמה, כך גם המייקאפ שלנו צריך להיות מותאם לעור שלנו, לסגנון החיים, ולתוצאה הרצויה | אז איך בוחרים, מורחים ושומרים על המייקאפ שילווה אותנו כל היום? הנה כל מה שצריך לדעת (יופי, מאמע)
הו, המייקאפ - מוצר בסיס בשגרת הטיפוח היומיומית שלנו שדורש התאמה מושלמת לגוון העור, אחרת הפנים יהפכו לטרגדיה כואבת של בליל גוונים לא מתאים ובטח שלא מחמיא. הנה מדריך וידאו שיעזור לך לבחור מייקאפ שמתאים בדיוק לגוון העור שלך (יופי)