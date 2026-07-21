ראיון מרתק בין משה מנס לכתב והאנליסט אלחנן טוויג חושף ניסוי מבריק של חוקר במייקרוסופט: כיצד משחק מחשב נוסטלגי כמו Age of Empires וצי של "עיזים ממוחשבות" מוכיחים שלאלגוריתמים המתקדמים ביותר אין אפילו טיפה אחת של רגש (דבר ראשון)
"עיר של חובבנים" ו-150 מיליארד דולר לצדקה: הקרב על OpenAI מגיע לנקודת הרתיחה |העדות המפתיעה של מנכ"ל מייקרוסופט | שוחד במכוניות יוקרה וציורים קרועים: העצבים של אלון מאסק |מטכנו מכניקוס ועד X: הצצה לחייו האישיים של האיש העשיר בעולם (טכנולוגיה)
מייקרוסופט השבתה שירותי ענן ליחידה בצה"ל בעקבות חקירה פנימית, על רקע חשדות למעקב המוני אחר אזרחים בעזה ובגדה המערבית. החברה ציינה כי ההחלטה אינה פוגעת בפעילותה בתחום אבטחת הסייבר בישראל ובמדינות נוספות באזור (טכנולוגיה, ביטחון)
מהלך חסר תקדים מציב את חברת הבינה המלאכותית ההולנדית נביאוס בליבת מהפכת הענן הגלובלית, וממנף את התבססותה בשוק באמצעות חוזה שמן עם מיקרוסופט | מניית החברה קפצה ביותר מ-50% בעקבות ההודעה | העסקה תאפשר פריסת תשתיות GPU עבור מיקרוסופט ממרכז נתונים חדש בניו ג'רזי, עם אופציה לעלייה ל-19.4 מיליארד דולר (כלכלה)
ענקית הטכנולוגיה משיקה פיצ'ר חדש המשלב טכנולוגיות מתקדמות ונותן לאווטאר המייצג את Copilot עיצוב דמוי מרשמלו מאיר פנים, המגיב בזמן אמת לכל אינטראקציה קולית ומקרב את ה-AI לעולם האנושי | וגם, למה דווקא נבחרה צורת מרשמלו? (טכנולוגיה)
מרצדס משיקה עידן חדש בשילוב טכנולוגיות עבודה חכמות עם מערכת ההפעלה MB.OS, והופכת את המכונית למשרד נייד מתקד | כחלק ממיזם חדשני עם מיקרוסופט, תאפשר היצרנית ללקוחות להשתתף בפגישות Microsoft Teams בווידאו ולשלוט באפליקציות עבודה מתוך הרכב - אפילו בזמן נסיעה (רכב)
יצחק קסלמן, חסיד חב"ד בן 40 מניו יורק, המוסמך לרבנות, מונה לתפקיד סגן נשיא תאגידי במיקרוסופט העולמית | בעבר סיפר על הלימודים המשולבים בישיבה ובאוניברסיטה ועל משפחתו שעלתה מריגה וחזרתו בתשובה (טכנולוגיה)
ממשלת סין פרצה לכאורה לחשבונות אימייל השייכים לממשלת ארצות הברית | מייקרוסופט הודיעה על כך לגורמים הרשמיים ועצרה את התקיפה | סין כמובן מכחישה: "ארה"ב היא גנבת הסייבר העולמית" | הפריצה בוצעה על ידי זיוף 'טוקנים דיגיטליים' (בעולם)
אם אתם יודעים מה זה מסנג'ר סביר להניח שאתם אינכם נמנים על בני דור ה-2000 אך כשמיקרוסופט החלה להודיע כי תוריד את השאלטר ממה שנותר משירות המסרים המיידים שלה – MSN בעוד כחודשיים לאחר 15 שנות פעילות, לרבים רבים בעולם הדבר מסמל סופה של תקופה (דיגטל)