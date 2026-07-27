דובר משרד החוץ האיראני: "בסביבה הנוכחית, סדרי העדיפויות הם הגנה על הריבונות" • יו"ר ועדת הביטחון בפרלמנט: "גם אוקראינה תבין שאיראן לא מניחה לפעולות לעבור ללא תגובה" | טראמפ עיכב מבצע צבאי נרחב נגד איראן כדי לאפשר מיצוי של מאמצים דיפלומטיים לפתיחת מצר הורמוז • כל הפרטים (חדשות, בעולם)
מנהלת "חומה" במשרד הביטחון וחברת רפאל השלימו את מסירת המנה הראשונה של מיירטי כיפת ברזל לארה"ב. המיירטים ישולבו בתוכנית MRIC של חיל הנחתים, במטרה לספק הגנה ניידת ועוצמתית נגד טילי שיוט וכטב"מים עבור הכוחות הפרוסים בחזית (תקיפה והגנה)
בשבועות האחרונים מתנהל וויכוח ער בתוך מערכת הביטחון על צורת יירוט הטילים המתפזרים המשוגרים מאיראן | בלב הוויכוח, השימוש בחץ 3 - האפקטיבי יותר אך היקר ביותר - מול מערכות יירוט אחרות שמיירטות את הטילים בגובה נמוך יותר, אך בעלות סיכון גבוה יותר (צבא)
הפנטגון הגיש הלילה לקונגרס האמריקני "בקשה דחופה" למימון של יותר מ-3.5 מיליארד דולרים, במטרה לחדש את מלאי מערכות היירוט והציוד הצבאי שהופעלו בסיוע לישראל נגד המתקפות האיראניות | על פי דיווח בארה"ב, לא מדובר בבקשת מימון ראשונה, אלא אחת מיני רבות, שהחלו מיד לאחר הטבח בשמחת תורה (מדיני, צבאי)
במהלך מלחמת 12 הימים עם איראן השתמשה ארצות הברית בכ-25% מאספקת המיירטים המתקדמים שלה מדגם THAAD | מומחה אמריקני להגנה מפני טילים: "הדיווחים מדאיגים, זה לא מסוג הדברים שארה"ב יכולה להרשות לעצמה להמשיך לעשות שוב ושוב" (צבא)
אם אתם לא מקפידים על הנחיות פיקוד העורף ולא ממתינים במרחב המוגן - 10 דקות אחרי האזעקה, התיעוד מחולון - בשבילכם | שלוש דקות אחרי האזעקה, טיל מיירט נפל בין עוברים ושבים, בחסדי שמים זה נגמר בנס | צפו (בארץ)
מנהלת 'חומה' במפא"ת שבמשרד הביטחון, יחד עם הסוכנות האמריקנית להגנה מפני טילים (MDA) וצה"ל, השלימו הבוקר (שלישי) ניסוי מוצלח במערכת הנשק 'חץ' ומיירט 'חץ 3', המיועד ליירט טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה • צפו בשיגור (חדושת)