לוחם מילואים שנפטר בנסיבות טראגיות הותיר חברת מיזוג אוויר משגשגת עם עשרות פרויקטים פעילים • בתו הקטינה בת ה-12 ניצבה בפני קריסה כלכלית • השופטת אישרה את המהלך שהציל את העובדים והלקוחות | הצלה בדקה התשעים (משפט)
בראיון מיוחד מגבול הצפון, לוחם המילואים כפיר היימן שסוגר 500 ימי מילואים – פותח הכל | על האיום האסטרטגי החדש בשמיים, על מצוקת כוח האדם החריפה, ולמה גם כמפקד לשעבר בפלוגה חרדית, הוא מתנגד למעצרים וכפייה | וגם, איך לדעתו צריך לפתור את סוגיית הגיוס (דבר ראשון)
לוחמי מילואים של חטיבת "אגרוף הברזל" השלימו חודשיים של פעילות עצימה בצפון רצועת עזה. הכוחות השמידו שמונה תוואי מנהרות משמעותיים, חיסלו עשרות מחבלים ואיתרו אמצעי לחימה רבים. זהו סבב הלחימה השישי של החטיבה שפעלה גם בלבנון ובדרום הרצועה (צבא וביטחון)
תושב טירת הכרמל, המשרת במילואים בצה"ל במסגרת מבצע שאגת הארי, קיבל לאחרונה עדכון כי ביתו נפרץ | המשטרה הצליחה באמצעים טכנולוגיים לאתר את החשוד בפריצה ולעצור אותו | כך נראה הבית, מטונף כולו, אחרי הפריצה (בארץ)
צה״ל חושף ביום השלישי למלחמת שאגת הארי, את נתוני מבצע ׳שאגת הארי׳ עד כה: יותר מ-2,500 חימושים וכ-600 תשתיות טרור של המשטר האיראני הושמדו | עד היום גויסו כ-110,000 אנשי מילואים | כל הפרטים (חדשות מלחמה)
נפתלי בנט יצא אמש בהכרזה דרמטית והסביר כמה הוא אוהב את חיילי המילואים ורוצה לדאוג להם, מנכ"ל הציונות הדתית, פרסם היום פוסט, בו הוא מראה כי התוכנית של בנט יושמה בפועל על ידי השר סמוטריץ' (חדשות, פוליטי)
אחרי הפאנל הסוער ב״כיפות שחורות״, חיים עוזר מהפלג הירושלמי וכפיר היימן ממפלגת המילואימניקים הגיעו לראיון מיוחד אצל אלי גוטהלף ב״כיכר FM״. השאלות שהושתקו נפתחו, הטונים עלו, והוויכוח על גיוס חרדים לצה״ל הסלים לעימות ערכי חסר תקדים (כיכר FM)
הרמטכ"ל אמר למפקדי צה״ל שהשתתפו בכנס מיוחד: "אנחנו נעים קדימה. שנת 2026 תהיה שנת חיזוק היסודות, המקצועיות והמוכנות שלנו. אנשי המילואים והקבע שלנו מהווים את עמוד השדרה המבצעי של צה״ל. בזכותכם המפקדים, הלוחמים והלוחמות וההקרבה הגדולה שלכם, מדינת ישראל קיימת וצה״ל מנצח את אויבינו במערכה הרב-זירתית" | דבריו המלאים (בארץ)
תוכנית צה"ל לביטול צווי ה-8 והגבלת המילואים ל-70 יום בשנה עלולה להידחות; היועמ"שית דורשת: תיקון חוק המילואים חייב להיות כרוך בחוק הגיוס שיוביל לגיוס חרדים שוויוני. סמוטריץ' תקף: "החלטה פוליטית בלי סמכות שפוגעת בכלכלה" (בארץ, חוק ומשפט)
בתוך כל הטירוף כולם מפסידים, המילואימניקים ממשיכים להישחק, הכלכלה נפגעת, בחורי הישיבה והאברכים שלומדים תורה נאנקים תחת סנקציות כלכליות ופליליות, גם הצעירים החרדים שהיו יכולים להתגייס מהססים אל מול הדורסנות של כל הקדוש והיקר לליבנו (טור דעה)
העימות בין משרד הביטחון למשרד האוצר מתלהט: מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, טוען כי האוצר "מעכב עסקאות קריטיות" לרכש חימושים, רחפנים ומיגון יישובים. באוצר משיבים: "נדרשת בקרה תקציבית — לא ניתן להמשיך בחתימות ללא כיסוי" (בארץ, ביטחון, כלכלה)
ראש הממשלה השתתף היום (שני) בכנס פורום מפקדי צה"ל במילואים, במעמד שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל אייל זמיר. הוא הצהיר כי ישראל משנה את תפיסת הפעולה שלה: "אין יותר הכלה – יש יוזמה ואקטיביות" (פוליטי, צבא)