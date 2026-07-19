בתוכנית היום בקונספט תשעת הימים דנו משה מנס וישראל מאיר על שלל נושאים אקטואלים | האם בחורי ישיבות וכדורגל זה דבר שהולך ביחד? | על פורום העיתונאים החרדי החדש והמשמעות | המבקר הרותח של כיכר השבת מחפש רק פרסום עצמי | וגם איש הטכנולוגיה אלחנן טווג מגלה: לבינה המלאכותית לא באמת אכפת מכם (דבר ראשון)
דיון הצעת "חוק יסוד: לימוד תורה" הפך לזירת התגוששות חריפה בין גולדקנופף להלומי קרב. הוא הטיח במבקרים נתונים על מדיניות העדיפות שהוביל כשר הבינוי והשיכון, תוך שהוא מדגיש את העשייה למען משפחות הלוחמים והנופלים (פוליטי, חרדים)
תנועת "דור הניצחון", המייצגת משרתי מילואים, משפחות מילואימניקים ומשפחות שכולות, שיגרה מכתב חריף לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בדרישה לבטל את עונש הנידון של הלוחם שענד פאטץ' משיח ונשלח ל-30 ימי מחבוש | זה מה שכתבו (בארץ)
נפתלי בנט יצא אמש בהכרזה דרמטית והסביר כמה הוא אוהב את חיילי המילואים ורוצה לדאוג להם, מנכ"ל הציונות הדתית, פרסם היום פוסט, בו הוא מראה כי התוכנית של בנט יושמה בפועל על ידי השר סמוטריץ' (חדשות, פוליטי)