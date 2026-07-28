אילון מאסק אולי כובש את החלל ובונה מכוניות אוטונומיות, אך ביום הולדתו ה-54 הוא בחר לחזור דווקא לעבר הרחוק שלו בדרום אפריקה | שחזור מדויק של עוגת יום הולדת נוסטלגית הפך לוויראלי ברחבי העולם והצליח להציג פן אנושי ומרגש של המיליארדר העסוק (חדשות בעולם)
אילון מאסק הפך לטריליונר הראשון בעולם בעקבות הנפקת הענק של SpaceX, כשהוא מנפץ שיאים היסטוריים של צבירת הון | ביום מסחר אחד הוא הוסיף לנכסיו יותר מכל מה שצבר "האורקל מאומאה" במשך שבעה עשורים של השקעות מסורתיות (חדשות בעולם)
הנפקת הענק של SpaceX מגיעה לשיאה ומחר, יום שישי, אילון מאסק צפוי לנפץ את תקרת הזכוכית הכלכלית ולהפוך לאדם הראשון בהיסטוריה עם הון של 13 ספרות | איך חברת החלל והלוויינים הופכת אותו לעשיר יותר ממדינות שלמות ומה הסכום המטורף שיופיע מחר בחשבון שלו? (חדשות בעולם)
הם מחזיקים באחוזות ענק בשווי מאות מיליוני דולרים על האי המאובטח ביותר בעולם, אך הכניסה למועדון ה-Indian Creek Country Club נותרת חסומה עבורם | ג'ף בזוס ושכניו המפורסמים מגלים שבאי שבו כולם עשירים כקורח, המטבע היחיד שקובע הוא לא הדולר - אלא האישור של השכנים הוותיקים והשמרנים (מעניין)
דו"ח חדש של פורבס לשנת 2025 חושף את רשימת המיליארדרים הצעירים ביותר בעולם - יזמים בני פחות מ-40 שבנו את הונם בכוחות עצמם | על רקע פריחת תחום הבינה המלאכותית, נוצר דור חדש של עשירי היי-טק, בהם גם שני ישראלים שהצליחו להגיע לצמרת העולמית (כלכלה)
אילון מאסק חשף בפודקאסט פופולרי את מחשבותיו על רוחניות, אמונה והיקום ועל השאלה הגדולה מכולם - האם הוא מאמין באלוקים? | השיחה נעה בין פילוסופיה אישית, טכנולוגיה וחזון עתידי לחלל ולבינה מלאכותית (חדשות בעולם)
נעם לניר, בן ה-58 בנו של הטייס האגדי אבי לניר, הגיע רחוק |רחוק מהילד ששוטט ברחובות ומכר פירות הדר מדלת לדלת |רחוק מהחייל שהודח מכל יחידה |רחוק מהרגע שבו שכב באיכילוב שבור לחלוטין |סיפורו הוא עדות חיה לכך שכל אחד מאתנו יכול להגיע רחוק (מגזין כיכר)
איך נראית הארוחה של מיליארדר? שף היוקרה הצרפתי פרנסואה סאווין, פותח חלון לעולם שבו מסוקים מחליפים מוניות, מים מפיג’י הם חובה, ודרישות כמו “אריות במסיבה” הן עניין שבשגרה | אחרי קריירה מפרכת במטבחי מישלן, הוא מצא את מקומו מאחורי הקלעים של העשירים ביותר - שם הכסף לא נגמר, אבל השפיות לפעמים כן (מגזין כיכר)