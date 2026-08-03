סקר חדש חושף תמונה שמנוגדת כמעט לכל סטיגמה מוכרת על החברה החרדית: העדפה ברורה לחוויית קנייה מתקדמת, צריכת משקאות בריאה ונאמנות למותגים שיודעים לכבד את הלקוח | האם מנהלי השיווק בישראל לא מכירים את אחד מקהלי הצרכנים החזקים במדינה? אבי וידרמן ואלי גוטהלף מנתחים (סופר דאטה)
האסטרונאוט ג'רמי הנסן, חבר צוות משימת ארטמיס 2, תועד לאחרונה כשהוא מבצע ניסוי נוזלים יוצא דופן בתנאי מיקרו-כבידה | בסרטון שהתפרסם נראה כדור מים גדול המרחף בחופשיות בחלל התא, כאשר פני השטח של המים פועלים כעדשה המשתקפת את דמותו של הנסן בצורה הפוכה לחלוטין (חדשות)
סכסוך משפחתי על גישה לנקודת מים במזרח צ'אד הידרדר למרחץ דמים קטלני שגבה את חייהם של עשרות בני אדם | כוחות צבא נשלחו לאזור וואדי פירה בניסיון להשיב את הסדר לאחר הטרגדיה המזעזעת שזעזעה את המדינה (חדשות בעולם)
סיפור הקמתה של ראש פינה מתחיל בעיירה מוינשט שבחבל מולדביה ברומניה, עיירה שמרבית תושביה היהודים היו חסידים של הגה"ק רבי יצחק פרידמן מבוהוש | בשנת תרמ"ב (1882), המושבה הצעירה ראש פינה, שהוקמה זה עתה על ידי עולים מרומניה, ניצבה בפני בעיה שהייתה עניין של חיים ומוות (היסטוריה)
באמצעות לייזרי רנטגן מהירים במיוחד הצליח צוות חוקרים משוודיה לצפות לראשונה באחת התופעות המוזרות והנחקרות ביותר במדע החומרים: קיומה של נקודת מעבר קריטית שנייה למים, בטמפרטורות קיצוניות של מינוס 63 מעלות ובלחץ הגבוה פי אלף מהאטמוספירה | הגילוי פותר חידה שהעסיקה במשך שלושה עשורים את הפיזיקאים ומסביר חלק מהתכונות יוצאות הדופן של המים - הנוזל הייחודי ביותר בטבע (בעולם)
גורם בכיר באו"ם מזהיר כי איראן עשויה לתקוף מתקני התפלת מים חיוניים ברחבי המזרח התיכון, צעד שעלול להסלים את העימות | האיום מגיע לאחר שטראמפ הזהיר כי וושינגטון תפגע בתשתיות האנרגיה של איראן, אם מיצר הורמוז לא ייפתח בתוך 48 שעות (בעולם)
צפו בתיעוד עוצר נשימה מחברובסק: זרם מים אדיר פורץ דלת פלדה ומציף לחלוטין את החניון במתחם מגורים חדש | דיירי ה"טיטאניק" המודרנית מתמודדים עם הצפות שבועיות ומחדל מתמשך של חברת הניהול שמתעלמת מפניותיהם (חדשות בעולם)
בתוכנית טעונה במיוחד בהגשת אלי גוטהלף: סערה בעקבות אמירתו של גולדקנופף, גיוס שיא של חרדים לצה"ל רמ"ד חטיבת חשמונאים בשיחה לכיכר, עדויות קשות מההפגנות - וגם השאלה הכלכלית שמטרידה כל בית בישראל: האם העלאת שכר המינימום באמת תעזור?
מזון מיובש, מים מסוננים מהטבע וחשמל סולארי, כך מתכונן רמי למלחמת אטום, רעידת אדמה או אסון טבע, במהלכם ייאלץ לסמוך אך ורק על עצמו | תופעת "אנשי ההישרדות" היא תופעה רחבה שנסקרה כבר לא מעט. מדובר באנשים שמתכוננים לגרוע מכל באמצעות אחסון מזון, תרופות ומצרכים, בתקווה להיות השורדים האחרונים | ריאיון מרתק שפורסם בצרפת עם רמי, צרפתי במקור שעבר לשוויץ אחרי תאונה קשה, והחליט לחיות "איש הישרדות" (מגזין כיכר)