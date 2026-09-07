היזם הוותיק חיים לנגנויער, בעלים של Langenour Group ואלי רבינוביץ, בעלים של חברת הייעוץ הפיננסי מימונדלן, חתמו על עסקה לרכישת מגרש ברמת בית שמש ד’ להקמת בניין מגורים בהיקף כספי של כ-85 מיליון ₪. העסקה נחתמה מול חברת ISA, שבבעלות עקיבא זוריבין ושלום גריבה. הבניין החדש יוקם ברחוב 'תלמוד בבלי'
בערב חג השבועות, בחברת ‘מימונדלן’ מסכמים שנה אדירה של שליחות קודש: למעלה מ-40 בתי כנסת ובתי מדרש מכל העדות והחוגים במגזר החרדי הוקמו והושלמו בזכות פתרונות המימון של החברה • הבעלים, וגשל ורבינוביץ, בשיחה חגיגית על החיבור בין עולם הנדל”ן לחג השבועות: “כשרואים מאות אברכים ובחורים לומדים בליל שבועות במבנה שבזכותנו יצא לדרך - זו זכות הקיום האמיתית שלנו”
קבלנים ויזמי נדל"ן רגילים שגוף מימון שואל אותם קודם כל "כמה כסף אתם צריכים?", אבל בחברת עדית מימון ( Idit Finance ) השאלה הראשונה היא בכלל "האם העסקה הזו נכונה עבורכם?". עם שילוב נדיר של הון עצמי משמעותי, מומחיות משפטית ופיננסית וראייה ארוכת טווח, החברה מעניקה מעטפת שחוסכת ליזמים טעויות של מיליונים. הכירו את רות לוי, המנכ"לית שמובילה גישה חדשה בעולם המימון החוץ-בנקאי.
אתם מכירים את התחושה הזו: אתם צריכים רכב, אתם רוצים להתקדם, אבל כשהפקיד בבנק מסתכל במסך - החיוך נמחק. דירוג אשראי, BDI, היסטוריה בנקאית... פתאום החלום על רכב חדש נראה רחוק מתמיד. אז זהו, שמהיום הכללים משתנים.
עדית מימון, המתמחה במתן אשראי חוץ בנקאי בעולמות הנדל"ן בישראל, מחזקת את שורות ההנהלה | משה פלדמר מונה לסמנכ"ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בחברה | פלדמר הוא בעל ניסיון רב שנים בתחומי השיווק והפיתוח העסקי בעולם הבנקאות בכלל, ובתחום המשכנתאות והנדל"ן בפרט
המוזיאון הפופולרי, הבית לאוסף הגדול בעולם של עבודות וינסנט ואן גוך, מזהיר כי ייאלץ לסגור את שעריו אם המדינה לא תספק לו תקציב נוסף של 2.5 מיליון אירו בשנה לטובת תיקונים חיוניים בתשתית | המחלוקת המשפטית, שנמשכת כבר שנתיים, שמה במבחן את התחייבות הממשלה ההולנדית מהסכם היסטורי מ-1962 להבטחת קיומו ותחזוקתו של המוסד התרבותי - ומעוררת דאגה לעתידו של אחד מסמלי התרבות המרכזיים בהולנד (בעולם)
בשורה פורצת דרך להורים המחתנים ילדים: חברת 'קרנות תשרי' הממומנת על ידי הגופים המוסדיים המובילים בישראל מעניקה פתרון מימון ייחודי לרכישת דירה חדשה מקבלן – הלוואה קצרת טווח המאפשרת רכישת דירה עם הון עצמי נמוך ובתנאי מימון נוחים (נדל"ן)
עוצמה יהודית: "הוסכם כי בשל התעצמות מעשי טרור יחוקק חוק עונש מוות למחבלים לפני העברת התקציב" • נתניהו הבטיח לציונות הדתית כי יחיל ריבונות ביהודה ושומרון וכי יינתנו הטבות מס למתיישבים • פחות מיממה אחרי שהכריז ראש הממשלה המיועד "עלה בידי", פרטים מההסכמים הקואליציוניים נחשפים (חדשות פוליטי)
לפני מס' חודשים עם כניסתה של חברת 'טריא' לליווי הפרויקט, התקדם הפרויקט בצורה משמעותית ונחתם הסכם השיתוף שהתניע את ההליכים הלאה • בפרויקט ייבנו 250 דירות כשהגוף המימוני שנבחר ללוות מבחינה פיננסית את הפרויקט הוא 'טריא' – עם ניסיון עתיר שנים בתחום המימוני בשוק הנדל"ן (נדל"ן)