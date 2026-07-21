לאחר שהמשנה לראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל), גיל רייך, סיים את כהונתו, הממשלה צפויה לאשר מחר בישיבתה השבועית את מינויו של אל"מ (במיל') אופיר לוי לתפקיד | לוי, בן 51, הוא קצין שריון שהשתחרר בדרגת אלוף-משנה (ביטחון)
שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי אישר את המלצת ועדת האיתור למנות את יוליה שמאלוב ברקוביץ' ליו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין | הוועדה, בראשות מנכ"ל המשרד אלעד מקדסי ובהשתתפות נציג נציבות שירות המדינה ושלושה נציגי ציבור, המליצה פה אחד על המינוי (תקשורת)
היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לראש הממשלה נתניהו כי הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים ואינו יכול לעסוק במינוי ראש שב״כ | היועצת מבהירה כי ההחלטה למנות את אלוף דוד זיני הייתה פסולה
ובלתי חוקית ומדגישה: "ספק אם ניתן יהיה למנותו (פוליטי)
האם החילונים משתמטים יותר מחרדים? | מפיק התוכנית על הדרמה באוטובוס שנפתרה בזכות כיבוד הורים | גילוי לב על הסיטואציה שגרמה לחיילים ללכת מכות | למה נתניהו חושש מהמינוי המשיחי ומה גרם לו לשנות את דעתו | האיחול הקטלני של הלוחמים בזמן הבדלה | הרמטכ"ל ושר הביטחון ראש בראש | איך מכירות של גלידה יכולה לנבא שריפות (דבר ראשון)
היום בתכנית דבר ראשון: הבעיה שהדרייברים לא יספרו לכם | למה יש מי שחושב שיש שיקולים זרים ואינטרסים בבחירת הדיינים? | הפעילות החדשה של אוגדה 162 להשלמת מטרות המלחמה | הפיתוח הסיני שמכיל 1000 רחפניים | וגם: התגובות לדברים של מזהה התהליכים (דבר ראשון)
בלגן בטחוני ופוליטי: הקרב על ראשות השב"כ מתחמם | ראיון עם בכיר לשעבר שסוקר לנו איך הדברים צריכים לעבוד | שבעה באוקטובר: הטראומה שמשנה הכל | רונן בר צריך להתפטר, השאלה היא על העיתוי | הצלחה או כישלון? הכל תלוי בגיבוי | איך הפוליטיקה מלכלכת את השב"כ (דבר ראשון)
התוכנית היומית מבית 'כיכר השבת', והיום: ריאיון עם הבכיר בשב"כ שחושף מה באמת צריך לקרות | טראמפ ביקר בציון של הרבי מחב"ד, כמה קולות זה הביא לו? | מי שינה לגבר החרדי את כרטיס הטיסה לשבת קודש ולמה? | פרשת קטאר גייט והעצורים וגם המינוי שלא יכול לקרות (דבר ראשון)
לאחר החלטת בג"ץ שאיפשרה לנתניהו, לראיין מעומדים לתפקיד ראש השב"כ, נתניהו סיים היום את שלב הראיונות עם ארבעת המועמדים הסופיים | ההכרעה של נתניהו, צפויה להתקבל בזמן הקרוב עוד לפני נסיעתו להונגריה בשבוע הבא (מדיני)
יוזמה חדשה ומיוחדת שתיתן לאברכים מעט אוויר לנשימה נחשפת הערב ב'כיכר השבת', לפיה, יש פתרון כספי שיתן מענה לאברכים שסובלים מ'גזירת המעונות'. מי שהביאו את הפתרון הם, הגר"י זילברשטיין, הגר"א סאלים ועוד חברי 'מועצת', וממתינה להכרעת המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו | צפו בתוכנית המלאה (מעייריב)
קבלת הפנים בלייקווד לגדולי ישראל במסע הקמת קרן עולם התורה | נכדו של 'זקן המשגיחים' מונה לממלא מקומו | קואליציה חדשה ברכסים - רגע לפני ועדה קרואה | החתן דרש את המאמר במעמד החתונה | כינוס ראשי הרשויות החרדיות בטלזסטון (מעייריב)