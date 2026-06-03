בג"ץ דן בשעה זו בהרכב מורחב של תשעה שופטים בעתירות להדחתו של איתמר בן גביר מתפקידו כשר לביטחון לאומי | השופט גרוסקופף: "אם השר פועל לפוליטיזציה במשטרה אולי לרה"מ אין אינטרס להזיז אותו" | ח"כ אלמוג כהן, לימור סון הר מלך, עידית סילמן וטלי גוטליב התפרצו לדיון והורחקו מהאולם | שר המשפטים תוקף: הסמכות הבלעדית נתונה לראש הממשלה בלבד (חדשות)
הקואליציה חוזרת לקדם את החוק שנועד למנוע מבג"ץ להתערב במינויי שרים ובפיטוריהם, זאת ברקע העתירה הקוראת לפטר את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר | הקואליציה תקים מחדש השבוע את הוועדה שדנה בחוק, בעקבות דרישה של הייעוץ המשפטי לקיים דיון נוסף לפני ההעלאה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית (פוליטי)
שר הביטחון אישר בקשת הרמטכ"ל, לאשר את סבב מינוי התא״לים, אך דחה שני שמות מהרשימה | לדבריו של שר הביטחון, הדחייה מתבצעת בשל הטענה כי אותם בכירים היו שותפים למחדל ה-7.10, והתחקיר בעניינם עדיין לא הושלם | (צבא)
שר הביטחון והרמטכ"ל זמיר, נפגשו היום לפגישה בארבע עיניים לאחר הסכסוך התקשורתי ביניהם - בנוגע למינויים בצמרת צה"ל | אחרי הפגישה מסרו השניים: "נמשיך לעשות הכל כדי לקדם (את הליך המינויים) בצורה חלקה ומקצועית" (צבא)
שר הביטחון כץ יצא נגד הרמטכ״ל: וטען כי "דיון השיבוצים שקיים היום זמיר, נעשה בניגוד להנחיית שר הביטחון וללא תיאום והסכמה מוקדמת" | בנוסף נאמר בהודעת לשכת השר "כי אין בכוונתו לדון במינויים ובשמות שפורסמו" (צבא)
אחרי שהאושם בהתערבות פוליטית, בן גביר עונה למכתבי המשנים ליועמש"ית: "ההתערבות שלכם היא התערבות פוליטית פסולה" | השר לביטחון לאומי הוסיף והאשים: "אין לכם גם כל מומחיות או בקיאות מינימלית בסוגיות אלו" (פוליטי)
בצה"ל הודיעו כי הכריזו היום, על סבב מינויים חדש בדרגת האלוף | על פי החלטת הרמטכ"ל זמיר ושר הביטחון, מפקד פיקוד העורף רפי מילוא, ימונה למפקד פיקוד הצפון | ההחלטה על קידום האלופים דווקא עכשיו, הגיעה לאחר החלטה במערכת הביטחון, שלא להתעסק במינויים - במהלך המתקפה באיראן (צבא)
באופן מפתיע ובעיצומה של המלחמה, ראש השב"כ רונן בר החליט לבצע בשב"כ מספר מינויים והצבות חדשים, בהם החלפת ראש מרחב דרום, חקירות וטכנולוגיה | בארגון הגיבו: "מדובר בחלק מתכנון רב שנתי, בהתאם לקדנציות הכהונה שאורכן נקבע מראש" (חדשות)