הנשיא האמריקני העלה בפוסט ארוך שאלות קשות על הונה של חברת הקונגרס הדמוקרטית, לאחר שדיווח על נכסים בשווי של עד 30 מיליון דולר תוקן לפחות מ־100 אלף דולר | ברקע: פרשת ההונאות במינסוטה והחיפוש הפדרלי בביתה (חדשות)
הממשל הפדרלי הודיע כי הוא לוקח פיקוד על חקירת הירי הקטלני במפגין שמאל שצילם סוכנים ומנע מהם לבצע את עבודתם | המפגין היה חמוש באקדח 9 מ"מ ושתי מחסניות טעונות | מאז הירי, רחובות מיניאפוליס בוערים, ברקע עימות חסר תקדים בין הממשל לרשות והמשטרה המקומית (חדשות, בעולם)
ארצות הברית סוערת בעקבות תיעוד שבו נראים סוכנים של ICE מרתקים תושב מיניאפוליס לרצפה, ולאחר מכן אחד הסוכנים יורה בו למוות | מושל מינסוטה טים וולץ תקף בחריפות את התנהלות הסוכנות, וקרא לממשל טראמפ להפסיק את פעילותה הנרחבת במדינה נגד המהגרים הלא-חוקיים | "זה מחליא, תוציאו מכאן מיד את אלפי השוטרים האלימים והלא-מאומנים" (בעולם)
תקרית ירי חדשה פרצה בין מפגיני שמאל קיצוני במינסוטה הדמוקרטית, לבין אנשי הגירה שביצעו מעצר על מהגר לא חוקי מוונצואלה | הפעם האירוע הסתיים בפציעה ברגל בלבד, לאחר שירי קודם גבה את חייה של מפגינה שניסתה לדרוס סוכן (בעולם)
הירי הקטלני על ידי סוכני הגירה בנהגת במינאפוליס ממשיך לעורר מהומות בעיר הדמוקרטית, כאשר בליל שבת ובשבת הפגינו עשרות אלפים ברחובות | סוכן ההגירה שהרג את האזרחית אמר כי חש סכנה לחייו, בעוד אחרים אמרו כי לא היה בסכנה בשום שלב (בעולם)
השופטת יעל וילנר נגד תקציבי החינוך החרדי | הנהג הדורס מההפגנה בירושלים שוחרר למעצר בית | הלוויה כואבת של איש החסד הרב אורי לופוליאנסקי ז"ל |קרבות בין צבא סוריה לחיילים כורדים | הערבי שתלש מזוזת ביפו - נעצר ביידי המשטרה | תיעוד דרמטי ממיניאפוליס - סוכן הגירה יורה למוות באישה ללא עבר פלילי | ראש עיירית אלעד לשעבר בקריאת השקמה על מצב הנוער החרדי | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
פגי פלאנגן, סגנית מושלת מינסוטה ומועמדת מטעם המפלגה הדמוקרטית לסנאט של ארצות הברית, מתמודדת עם ביקורת חריפה לאחר שלבשה חיג’אב בסולידריות עם הקהילה הסומלית | בישיבת קבינט שנערכה לאחרונה אמר טראמפ כי אינו רוצה אנשים סומלים בארצות הברית, אמירה שעוררה תגובות נזעמות (בעולם)
אוניברסיטת מינסוטה פרסמה תכנים על "מגפת הלובן" כתופעה חברתית בארה"ב | לטענתם, החיבור המשפחתי לתרבות הלובן מפיץ ומקיים את הגזענות בארצות הברית | המחקר עורר ביקורת חריפה על תכנים פוליטיים באקדמיה (בעולם)
מספר הנרצחים בפיגוע הירי בעיר מיניאפוליס עלה לשלושה, כך עדכנו הרשויות | המשטרה חשפה כי מדובר באדם ללא עבר פלילי כבד, שהאמין במסרים "קיצוניים במיוחד" | הנשיא טראמפ הורה על הורדת הדגלים לחצי התורן (בעולם)
לפחות 20 בני אדם נפגעו בדרגות פציעה שונות באירוע ירי שהתרחש במבנה ציבורי במיניאפוליס שבמדינת מינסוטה | המשטרה אישרה כי שני ילדים נרצחו באירוע הירי | היורה ככל הנראה נוטרל ונהרג, כוחות ה-FBI מצטרפים לזירה (חדשות)
אדם ששרט רכבי טסלה של אזרחים תמימים בארה"ב והתברר לאחר מכן כעובד מדינה, לא יואשם | האיש לא יעמוד בפני אישומים במדינה הפרוגרסיבית, למרות ראיות וסרטונים ברורים המציגים אותו מבצע את העבירה שכוונה נגד אילון מאסק, חבר הממשלה הלא רשמי (חדשות, בעולם)
טים וולץ, מושל מינסוטה, לא עשה מספיק כדי לשלוח במהירות את המשמר הלאומי בזמן הפרעות לאחר רצח ג'ורג' פלויד על ידי שוטר לבן, כך עולה מתחקיר של ה'ניו יורק טיימס' | המועמד של האריס סירב להתראיין לעיתון (בעולם)
אילהאן עומאר, תומכת החמאס בבית הנבחרים של ארה"ב ושונאת ישראל מובהקת, זכתה שוב במקומה עבור הדמוקרטים של מדינת מינסוטה | עומאר היא נציגה דמוקרטית בבית הנבחרים של ארה"ב, חלק מה'סקוואד' האנטישמי המונה שמונה חברים (בעולם)