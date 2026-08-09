ימים של טלטלה פוליטית וביטחונית ניצבים בפתח, כשמפת השמים מצביעה על נקודת התפתחות ציבורית משמעותית. האם פנינו להסלמה פנימית או לשינוי מפתיע? ניתוח הדרמות הגדולות הממתינות לנו ממש מעבר לפינה, בראי האסטרולוגיה היהודית וההשגחה הפרטית (מיסטיקה)
מפת הכוכבים חושפת צבר נדיר המתריע על רבעון ביטחוני מטלטל. על פי התחזית, חודש פברואר מסומן כנקודת שיא של אנרגיה מלחמתית מול איראן, עם מתיחות שתזלוג גם לתוך חודש מרץ. הכל בידי שמיים. (מיסטיקה ואסטרולוגיה)
בחור הישיבה שגייס 17 בחורים ל'נצח יהודה' משתף על המשבר | פאנל סוער עם חשיפת התהליכים הפנימיים בגופים המובילים לשינוי | תחזית האימה לשנה הקרובה לפי המקובלים | תיעוד המהפך הטכנולוגי בצה"ל והרחפן המתאבד 'עטלף' שחיסל מאות מחבלים | וגם, החדשות שעשו לנו את השבוע (דבר ראשון)
לכבוד הילולת רבנו האר"י הקדוש, 'הינוקא' הגאון רבי יהודה שלמה בארי, חושף בשיחה נדירה עם 'כיכר השבת', את הכלים שהביאו את גדול המקובלים למעלתו – ללא תעניות וסיגופים | וגם, מה הכוח הפשוט של ברכת 'שהכל' ומה המסר של רבנו האר"י לדורנו? | הפרק השישי בסדרת "יתגדל ויתקבל" - החושפת את סודות הקבלה והמיסטיקה, בהגשת יוסי עבדו • צפו (יתגדל ויתקבל)
הקללה
המפורסמת שמאיימת אחת לתקופה על אישי ציבור | האם יש בה כוחות מאגיים או שמא הכל עורבא פרח ונחלת
שרלטנים? | היכן מופיע בחז"ל מושג 'פולסא דנורא' והאם יש בכוחה לחסל אויבים מושבעים? | נרות שחורים, השבעת מלאכים, וספר תורה פתוח - הפק"ל המלא לפולסא דנורא | קללה עם הרבה יח"ץ (יהדות)