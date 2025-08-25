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ש

מזימה הרסנית

אסף מגידו|מקודם
ש

הצלת נפשות

אסף מגידו|מקודם
ש

עלו לתורה

אסף מגידו|מקודם

מזעזע

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18

יד לאחים מזהיר: 

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1

"אויב מבית"

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1

הובא לידיעת גדולי ישראל

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23

מזעזע

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7

ציד נפשות

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1

ש

יד לאחים מסכם:

אסף מגידו|מקודם

בתום ימי השבעה

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חדשות עם קנייטש

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יד לאחים מאירים נשמות

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לצד הצלחות במאבק

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חדשות עם קנייטש

יהודה גליקמן|מקודם|
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ביד לאחים מזהירים:

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פקחו עיניים

כיכר בשיתוף יד לאחים|מקודם|
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אל נחים לרגע

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כיכר השבת
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