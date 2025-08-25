מידע מדויק ומתועד שהגיע ליד לאחים, הארגון הניצב בחזית המאבק במיסיון זה למעלה משנות יובל, מצביע על מזימה חדשה והרסנית של המיסיונרים: החלו במתכונת של הפעלת מרכזים במסווה של בתי קפה מיתממים במטרה להעביר יהודים תועים על דתם | הפרסומים הפנימיים של המיסיונרים מודים: זו הדרך שלנו להגיע ליהודים שלא יכניסו מיסיונרים נוצרים אל בתיהם ולא יבואו לתוך כנסייה | יד לאחים משיב מלחמה ומזהיר יהודים תמימים מלהתקרב אל המרכזים (חרדים)
הארגון הניצב בחזית המאבק במיסיון מתריע מפני קמפיין מיסיונרי ענק ורחב היקף שיצא לדרך בכל רחבי הארץ | במסגרת הקמפיין שלטי חוצות ענקיים קוראים להאמין באותו האיש ומפתים את הציבור הרחב ליצור קשר לקבלת חומרי הטפה לשם העברת המון אדם על דתו | כל הפרטים
במרכזה של השבת עלו חלק מהניצולים לתורה, חלקם לראשונה בחייהם, וקיבלו על עצמם החלטות טובות להתחזקות בתורה ומצוות | בסעודה שלישית הופיע בפני הניצולים הרב חנוך גכטמן מנהל המחלקה למאבק במסיון, שחיזקם בדברי תורה נרגשים שהעצימו את השבת והביאו את החוויה הרוחנית בה לשיאה | "השבת הזו העניקה לנו כוחות", התבטאו הניצולים בתומה
תלונות שהגיעו לארגון יד לאחים על איש מיסיון שמטביל יהודים לנצרות וחותם על תעודות גיור מזויפות - הובילו לגילוי מזעזע: האיש נוכל סדרתי המתעתע בעיקר תיירים מחו"ל בתחומים שונים | בארגון מבקשים עתה להזהיר מפניו ולהתריע מפני קיום כל קשר עימו (חרדים)
בעוד הרשתות החברתיות עמוסות בתכנים דתיים לכאורה - בארגון יד לאחים מזהירים: מדובר במתקפה חסרת תקדים של כת משיחית סינית בשם 'כנסיית האל הכל יכול' הפועלת באגרסיביות להחדרת מסרים מיסיונריים לציבור הישראלי | זהות נציגי הכת מוכרת היטב ליד לאחים ואנשי הארגון עוקבים אחריהם ומנטרים את צעדיהם (חרדים)
סערה של ממש מתרחשת בימים אלו בשורת יישובים דתיים ביהודה ושומרון וזאת אחרי שהתברר כי לפחות שבע משפחות משתייכות לכת מיסיונרית נוצרית ומנהלות אורח חיים דתי יהודי מסתיר את זהותן האמיתית, מתגוררות בהם בכסות שקרית (חרדים)
בזמן האחרון חלה דרמה של ממש בעולם הישיבות, כאשר קבוצה של יהודים משיחיים, "עלו על שיטה", לצוד בחורי ישיבות, כשהם מחופשים לאברכים חרדים ולגרום להם לשאלות באמונה ועוד | בעקבות מספר מקרים מסעירים, השאלה איך לפעול בנושא הונחה על שולחנם של גדולי ישראל והועברה גם לטיפול של "לב שומע", שסירבו להגיב לפניית "כיכר השבת" | כל הפרטים (חרדי)
בעוד שעיריית תל אביב אסרה גם בחודש החגים האחרון את קיומם של תפילות במרחב הציבורי בתל אביב ודחקה את הקהילות השונות להתפלל בבתי הכנסת בלבד, ביד השנייה אישרה העיריה שוב, כמדי שנה, את קיומו של אירוע הטפה גדול ממדים של הכת הנוצרית "עדי השם" (חרדים)
המיסיון מרים ראש ומנסה לצוד נפשות תמימות בכל רחבי הארץ: ארגון נוצרי מדרום קוריאה משגר אלפי ספרי הטפה לבתי הכנסת בפורמט מרשים שעלול להטעות | "זהו ניצול ציני של ימי המלחמה", מתריעים בארגון הפעילים 'יד לאחים' וקוראים לציבור להיות ערניים מול הסכנה הרוחנית המיידית (חרדים)
המיסיון ממשיך לנצל באופן ציני ומקומם את תקופת החגים ואת המצב המלחמתי: ניסיונות פוגעניים לחבל בנשמות יהודיות ולהעבירן על דתן רח"ל | פעילי 'יד לאחים' מנעו פעילות מיסיונרית בשער יפו, בעיר אלעד והסירו שילוט עם כתובות מיסיונריות מגשרים רבים ברחבי הארץ (חרדים)
בארגון הפעילים יד לאחים מבכים מרה את פטירתו של רבה של באר שבע, הרב יהודה דרעי זצ"ל, שבמשך שנים ארוכות עמד בפרץ מול פעילות המיסיון הנוצרי להמרת דת, והיה מעמודי התווך של המאבק הכביר שמנהל יד לאחים בנושא (חרדים)
ביד לאחים מסכמים את הפעילות הנרחבת בחנוכה ואומרים: "המשתתף הצעיר ביותר באירועים הללו היה פעוט בן ארבעה חודשים שנולד ברהט וחולץ משם עם אימו שבועיים אחרי לידתו. מהצד השני הבאנו גם את אור החנוכה ליהודייה בת 101" (חרדים).
במקביל למאבק הנרחב של עשרות פעילי ומתנדבי יד לאחים בקמפיין המיסיונרי רחב ההיקף להמרת דת שיצא לדרכו לפני כשבוע וחצי, פנו היום בארגון במכתב בהול לרבני הערים בערים בהן מתקיים הקמפיין, בבקשה כי יעזרו למיגורו.(חרדים, מיסיון)
המזימה: הצפת כל תאי הדואר בישראל בחומר מסיונרי. האתגר: חברות הפצה מהמובילות בשוק ומערך שלם של מתנדבים חדורי מטרה. הבלימה: נקיטת צעדים נגד המזימה והצטרפות מתנדבים חדשים לארגון 'יד לאחים' לתועלת הכלל • עשרות חוברות מיסיונרים כבר חולקו בנס ציונה, פתח תקווה, רחובות ועוד • כל הפרטים על הפרשייה החדש שמסעירה את ישראל (חדשות, חרדים)