בפעם הרביעית ברציפות, יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה מודיע על צמצום נוסף בתקציב הכנסת. סכום של 50 מיליון ש"ח יועבר לאוצר המדינה, מה שמביא את סך הקיצוצים המצטבר ל-376 מיליון ש"ח מאז תחילת כהונתו, תוך שמירה על תפקוד המשכן (פוליטי, בארץ)
פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התראיין ביום שישי לתוכנית הבוקר של ערוץ 12 בהגשת יואב לימור וגלית גוטמן, במהלך השידור התפתח עימות בין כהן לגוטמן בשל התבטאות של המגישה על תשלומי המיסים של המגזר החרדי | צפו (חרדים)
בעוד שמחירי הטיסות עדיין לא חזרו למה שהיו ערב המלחמה, מס תעופה חדש שמקודם באוצר במסגרת תקציב 2026, מאיים לייקר אותן עוד יותר | במידה וחברות התעופה יגלגלו את המס לצרכן, הנוסעים עומדים לשלם תוספת של למעלה מ-500 שקלים (!) לנוסע | באוצר חוזים כי המהלך יכניס לקופת המדינה לפחות מיליארד שקל בשנה (תעופה, כלכלה)
פגישה סגורה בבית הלבן בין נשיא ארה"ב למנכ"ל מטא הקדימה איום פומבי נגד מדינות אירופה | טראמפ מזהיר מפני צעדי נגד למדינות שיטילו מסים על ענקיות טכנולוגיה אמריקאיות, כולל מגבלות על ייצוא שבבים וטכנולוגיה יוקרתית (בעולם)
ממשל טראמפ הודיע על העלאת מכסים ל-50% על ייבוא תוצרת ברזיל, מהלך המעורר זעזוע במשק הברזילאי | הממשלה בברזיל מקימה תכנית חירום להצלת אלפי עסקים, כשהמגזר הכימי, החקלאות והתעשייה האווירית כבר מדווחים על ביטול עסקאות ופיטורים צפויים | שגרירים מזהירים: "תקדים מסוכן שמאיים על יחסי ארה"ב–ברזיל שנבנו על פני 200 שנה" (בעולם)
לאחר החשש במפלגות החרדיות מחוק העמותות החדש, שמטרתו למסות 80% מהתרומות של ארגוני שמאל שהם מקבלים מחו"ל, ועלול היה להשפיע על העמותות החרדיות המבוססות על תרומות מחו"ל, הערב דווח כי החוק לא צפוי לחול על עמותות חרדיות המקבלות תרומות זרות (חרדים)
הערב בתוכנית 'דבר ראשון': ראיון נרחב סביב המדינות המתווכות המעורבות בעסקה | מה קרה פתאום שעשרות נהגי אמבולנסים מקבלים דוחות תנועה? | האם בית הכנסת שלא נשרף זה נס? | וגם: ניסיון הסחיטה השפל שאנשים חוששים לספר עליו, שמירת השבת המפתיעה של נתניהו, ההתפתחות בסוגית הגיוס - והקיסר הרומאי סופרבוס ששינה את פני ההיסטוריה (דבר ראשון)
חוקרים מצאו ירידה במשקל ובשיעורי ההשמנה בקרב תושבי פילדלפיה שלוש שנים לאחר הטלת מס על משקאות ממותקים | השפעה חזקה במיוחד נרשמה בקרב האוכלוסייה השחורה | המחקר התבסס על נתונים של למעלה מ-175 אלף איש | הממצאים מעידים על פוטנציאל חיובי למדיניות מיסוי משקאות מתוקים במאבק בהשמנה, אך נדרש מחקר נוסף (בריאות)
כמה ישראלים עזבו את ארץ הקודש והיגרו לחו"ל? | מה חייבים לעשות -שנתיים- לפני המעבר לארה"ב כדי שתוכלו לקנות שם בית? | האמריקאי שסיפר לשוטר על גנב עם זקן - לא שחור ולא לבן | מה עושים עם חינוך הילדים במקום החדש? | הפקידה במשרד הפנים שאמרה לחרדי שהוא מוזמן לחזור לארה"ב | בפרק הרביעי בסדרה משה מנס משוחח עם זה שזכה ועלה לארץ ישראל ואלו שעברו לארה"ב, על המעבר, האתגרים וחינוך הילדים (חרדים)
בנוסף לכתבי האישום המדינתיים והפדראליים, דונלד טראמפ מתמודד גם עם תביעה אזרחית במדינת ניו יורק אודות "ניפוח" בדיווחים של ההון העצמי שלו, עליו קיבל הטבות בהלוואות ובתנאי הביטוח | היום נחשפים המספרים עליהם חשוד טראמפ בניפוח | התביעה מבקשת קנס של 250 מיליון דולר וסנקציות (בעולם)