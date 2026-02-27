קבוצת מטיילים יהודים הותקפה באבנים בכפר סעיר, לשם נכנסה בטעות קבוצה של מטיילים חרדים, שיצאו ככל הנראה מהיישוב מיצד הסמוך | רבש"ץ היישוב שהגיע למקום ביצע ירי והרג פלסטיני בן 18 | חשד להצתת מבנה ערבי על ידי המטיילים, כנקמה על פציעת המטיילים היהודים | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)
החל משעות הבוקר המוקדמות פעלו כוחות אוגדת איו״ש, מג״ב איו״ש, חטיבת עציון, מחוז ש״י והמנהל האזרחי, לבצע פינוי והריסה של מספר מבנים לא חוקיים. במהלך הפעילות, הייתה אלימות מצד מקומיים ומספר לוחמים נפצעו (חדשות בארץ)
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