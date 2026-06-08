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מיקרוגל

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דקה מבית ההוראה

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דקה מבית ההוראה

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מחקר מבהיל

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1

כשרות הכלים לפסח | המדריך המלא

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2

סֵדֶר הֲלָכָה

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2

הלכה ב-60 שניות

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הלכה ב-60 שניות

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1
ש
כיכר בשיתוף סופר פארם|מקודם

הלכה ב-60 שניות

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3

באנו לשדרג

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2

הלכה ב-60 שניות

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1

באנו לעזור

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התוספת שתופסת

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ליד הקפה

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מה נאכל היום?

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3
כיכר השבת
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