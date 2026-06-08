הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם אפשר לחמם דגים במיקרוגל בשרי לא נקי? • צפו (יהדות)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: דיני טבילת צלחת מיקרוגל, רשת התנור וכלי אחסון • צפו (יהדות)
האם הפעולה היומיומית והפשוטה ביותר שאתם מבצעים במטבח הביתי מסכנת את בריאות המשפחה שלכם מבלי שאתם בכלל מודעים לכך? מחקר דרמטי ומדאיג במיוחד מציג נתונים חסרי תקדים, ומצליח לעורר בהלה עצומה ודיונים סוערים בקרב מיליוני הורים ובעלי בתים ברשתות החברתיות, המבקשים להבין מה באמת קורה לאוכל של הילדים שלהם (בריאות)
ערב פסח ובכל הבתים בישראל עוסקים באותה שאלה: מה בדיוק צריך להכשיר, מה אפשר להכשיר בבית ומה עדיף לזרוק ולקנות חדש? | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, הגיעו לתוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו ומגישים מדריך מלא ומפורט - כלי אחר כלי, לאשכנזים לספרדים | ויש גם מסר חשוב: חומרות שבאות על חשבון שלום הבית לא שוות כלום | שואלין ודורשין - כשרות כלים לפסח • צפו במשדר המלא (פסח)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אוכל במיקרוגל: מהו ההבדל בין אוכל שבושל באש לאוכל שבושל במיקרוגל, ואיך זה משפיע על החימום בשבת? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
המיקרוגל הוא מוצר בסיסי היום בכל מטבח כחלק ממכשירי החשמל שבהם אנו עושים שימוש יום־יומי. למכשיר המיקרוגל יש יתרונות רבים שהפכו אותו עם השנים לחלק מהחיים של כולנו, שכן הוא מאפשר חימום מהיר, הפשרה ואפילו בישול ואפייה. ממדיו של המכשיר אינם גדולים והוא יכול לעמוד על משטח העבודה או להיות מוצב בתוך ארון המטבח. במטבחים רבים המוצר החשמלי נמצא על מדף בתוך ארון שלו דלת שאותה ניתן לסגור ולפתוח בהתאם לצורך, וכך הוא מתמזג עם עיצוב החלל.
אין לכם גז בהישג יד / לא רוצים ללכלך אותו ולקרצף שאריות ביצים מהמחבת על הבוקר? לכו על טכניקת המקושקשת במיקרוגל. יש המון דרכים לבשל ביצים במיקרוגל, אבל השיטה הזו היא לגמרי המועדפת עלינו: קלה, מהירה ומניבה תוצאה מעולה שכיף להתחיל איתה את היום - וכל זאת ב-3 מרכיבים בלבד (מתכונים, אוכל)
אתם יכולים להשקיע 15 דקות בחימום מוקדם של התנור ואז שעה נוספת באפיית תפוח האדמה שלכם, אבל למה שתעשו זאת כשתוכלו להכין במיקרו את תפוח האדמה שלכם בתוך 7 דקות בלבד? במיוחד בקיץ שבו הימים במילא לוהטים, מיקרוגל קומפקטי הוא החלופה המושלמת לאפייה (מתכונים, אוכל)
לפעמים, אתם משתוקקים לעוגיית שוקולד צ'יפס ביתית ואתם לא רוצים "להפוך" את המטבח בשביל להשיג אותה. הנה הדרך האידאלית למלא את משאלתכם לנשנוש מתוק לאחר ארוחת הערב, עם פינוק של מנה אחת (אם כי לא נשפוט אתכם אם תחליטו להכפיל את המתכון). אז תפסו את הספל האהוב עליכם וצאו לדרך (מתכונים, אוכל)
הבעיה: אתם מסתובבים בבית הריק ורוצים לנשנש משהו מזין, אבל לא מתחשק לכם להעמיד סיר שלם רק בשביל מנה אחת. הפתרון: המתכון הזה למקרונים וגבינה בספל, שמכינים בעשר דקות. זה אולי הדבר הכי טוב שקרה לכם אי פעם. באחריות (מתכונים, אוכל)