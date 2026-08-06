בתי הדין הרבניים בדרך להשבתה כבר מיום ראשון הקרוב, זאת בעקבות פסיקת בג״צ שעצרה העברת כ-18 מיליון שקלים בוועדת הכספים | מדובר בהעברה תקציבית על סך 18 מיליון ש"ח שנועדה עבור תשלום לספקים ובהם חברת המחשוב המעניקה את השירות להנהלת בתי הדין הרבניים (בארץ)
"עיר של חובבנים" ו-150 מיליארד דולר לצדקה: הקרב על OpenAI מגיע לנקודת הרתיחה |העדות המפתיעה של מנכ"ל מייקרוסופט | שוחד במכוניות יוקרה וציורים קרועים: העצבים של אלון מאסק |מטכנו מכניקוס ועד X: הצצה לחייו האישיים של האיש העשיר בעולם (טכנולוגיה)
בזמן שהכותרות העולמיות מתרכזות בעימותים, המספרים מאחורי הקלעים חושפים מציאות מדהימה: הכסף הגדול באמת של כדור הארץ מהמר על ישראל בביטחון מלא | מאנבידיה ועד אפל, עשר מתוך אחת-עשרה החברות בעלות השווי הגובה ביותר בעולם לא רק נוכחות כאן – הן הופכות את ישראל למרכז העצבים הטכנולוגי והאסטרטגי שלהן (חדשות בעולם)
מהלך מפתיע של ענקית הטכנולוגיה מערער את אחד הענפים המתפתחים ביותר בתחום האקלים, שנשען כמעט כולו על רוכשת בודדת | השהיית הרכישות עשויה לשנות את מאזן הכוחות בשוק הפחמן הגלובלי ולהציב סימן שאלה על עתיד תעשיית לכידת הפליטות (כלכלה)
ענקית הטכנולוגיה מציגה כלי מחקר חדש במערכת Microsoft 365 Copilot שמשלב בין GPT של OpenAI ו-Claude של Anthropic במנגנון שמשמש כמפקח איכות שנועד לצמצם טעויות ולשפר את אמינות התשובות | לצד ההכרזה, החברה מרחיבה את היצע כלי ה-AI הארגוניים (טכנולוגיה)
ענקיות הטכנולוגיה מובילות מהלך קיצוצים היסטורי - מגמה עולמית של מעבר לאוטומציה ובינה מלאכותית גורמת מדיניות רחבה של ארגון מחדש ולהעלמות של עשרות אלפי משרות | אינטל מתכננת פיטורים של עד 24% מהעובדים, מיקרוסופט מקצצת אלפי משרות, ובחברות הענק ההודיות נרשמים שיאי עזיבה | מטא, אמזון וגוגל פועלות להקטנת מצבת העובדים במקביל להרחבת תחומי הבינה המלאכותית (כלכלה)
ענקית הטכנולוגיה משחררת את Copilot Chat ללא עלות לאפליקציות Word, Excel, PowerPoint, Outlook ו-OneNote, כולל חוויית בינה מלאכותית משופרת, שדה קלט מורחב, תמיכה בתמונות ושילוב מודל GPT-5 | המשתמשים מקבלים גישה לאסיסטנט המקשר בין הקובץ הפתוח לתשובות, וממשקי עבודה נוחים, בעוד תכונות הפרימיום נשארות למנויים בתשלום (טכנולוגיה)
מחקר מקיף שניתח מעל 200,000 שיחות עם הצ'אט-בוט Copilot של מיקרוסופט מגלה: מקצועות שהיו נחשבים בטוחים, עלולים להיות הראשונים להיפגע מאוטומציה ובינה מלאכותית | המדד החדש שפיתחו החוקרים מצביע דווקא על בעלי תארים אקדמיים כבעלי סיכון גבוה, בעוד שעבודות שדורשות מגע אנושי ונוכחות פיזית עדיין מחזיקות ביתרון. ועדיין, במיקרוסופט עצמה כבר פוטרו אלפים, ורבים תוהים - האם גם התפקיד שלהם הוא הבא בתור?
הסוכנות האמריקנית שאחראית על תחזוקה ותכנון של מאגר הנשק הגרעיני של ארה"ב (NNSA) נפרצה בעקבות פרצת אבטחה בתוכנת העבודה המשותפת SharePoint של מיקרוסופט | לא ידוע על מידע רגיש או מסווג שנחשף בשל הפרצה (בעולם)
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רקע צונמי הפיטורים בחברות הענק בעמק
הסיליקון בכלל במיקרוסופט בפרט, בכיר בחברה המליץ לעובדים שפוטרו לאחרונה
בהצעה שתעזור להם להתמודד עם הקשיים
הנפשיים ולמצוא עבודה |
ההצעה עוררה סערה
והבכיר מהיר למחוק את ההצעה ההזויה (חדשות
טכנולוגיה)
ענקית הטק מיקרוסופט מצנזרת מיילים של עובדים, וחסמה הפצה של תכתובות שמכילות את המילים "פלסטין", "עזה" ו"ג'נוסייד" בתוך החברה ומחוצה לה – כך דווח היום | בחברה אישרו את הפרטים, ואמרו שהמהלך נועד להפחית את התפוצה הפנים-ארגונית של "אימיילים בנושאים פוליטיים" (בעולם)