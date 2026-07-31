ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, הגיע השבוע לתפילת שחרית בנץ החמה בציון הרשב"י במירון, לאחר תפילה בקברות הצדיקים שנמשך לאורך הלילה | לאחר התפילה התארח במקום הנופש של הפוסק הגאון רבי בנימין חותה, שם שוחח בדברי תורה והתייחס לסוד ההצלחה של ארצות-הברית | צפו בתיעוד הנדיר (חרדים)
עם צאתם של אלפי בני הישיבות, האברכים ובני המשפחות לימי המנוחה והרענון של 'בין הזמנים', משתנה באחת המפה החרדית | לצד חופי הים הנפרדים והמסלולים בצפון ובדרום, ישנם כמה מוקדים שהופכים בימים אלו לתחנות חובה שוקקות חיים | יצאנו למסע בעקבות הנקודות שבהן הדופק החרדי פועם בעוצמה הגבוהה ביותר ביומי דפגרא (מגזין כיכר)
חוקרי המשטרה עצרו תושב בני ברק כבן 40 בחשד לביצוע מעשים חמורים בשני קטינים בעיר. החקירה נפתחה בעקבות תלונות שהוגשו במהלך חודש יוני, ושלשום נעצר החשוד בתום חקירה סמויה. מעצרו הוארך בבית המשפט, והמשטרה קוראת לקורבנות נוספים או למי שמחזיק במידע בעניין לפנות ולדווח (אקטואלי)
האדמו"ר מפינסק קרלין שבת בשבת האחרונה באתרא קדישא מירון, סמוך ונראה לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א | צפו בתיעודים מלאי הוד ממוצאי השבת בצל האדמו"ר, עריכת סעודה שלישית על גג הציון הקדוש, ובהמשך בתפילת ערבית והבדלה בתוככי המערה (חסידים)
רגעים מרגשים נרשמו אתמול (רביעי) במערת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, כאשר למקום הגיע הגה"צ גאב"ד מאקאווא, כדי לשמש כסנדק בשמחת ברית מילה לבן אחד מקורביו | הגאב"ד, המוכר כאחד מצדיקי הדור, ידוע כמי שבורח מן הכבוד בצורה קיצונית ומסרב בעקביות לשבת על כסאות מפוארים ומרופדים אפילו בעת שהוא משתתף בשמחות הגדולות של צאצאיו בבעלזא, אתמול תועד הגאב"ד כשהוא יושב על כסא פאר בעת שהתכבד בסנדקאות (חסידים)
סערת רוחות של שמחה בחסידות ויז'ניץ מונסי בעקבות ברכת הקודש של האדמו"ר בפורים שהתקיימה במלואה עד ראש חודש תמוז • הבדחן הנודע נכנס לבשר על הישועה שמעל דרך הטבע, וקיבל הבטחה חדשה: "עוד 50 חתנים עד ראש השנה" • בתוך כך: התרגשות שיא לקראת מסע הבחורים ההיסטורי לאתרא קדישא מירון בחודש אלול הקרוב, שני מטוסים כבר נחכרו, וההרשמה למטוס השלישי בעיצומה • הסיפור המלא (חסידים)
בשורה טובה לרבבות בני ישראל העולים לאתרא קדישא מירון: לאחר שנים של תכנון ומצוקה, נחנך קומפלקס התשתיות החדש והמונגש בסמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ברמה כמו בית מלון| המבנה שהוקם בשיטת 'כיפין על גבי כיפין' בפיקוח 'אתרא קדישא', פותר את בעיית הכהנים – ומעורר תהייה משעשעת לגבי הקנאים האם ישתמשו בו | צפו בתיעוד (חרדים)
מה שהתחיל בעיצומה של השואה כנסיעה מסוכנת של הרבי ה'ברכת משה' מלעלוב זי"ע לקצירת חיטים בגליל, הפך למסורת שנמשכת כבר 82 שנה ברציפות • המוני חסידי לעלוב עלו השבת לאתרא קדישא מירון בראשות האדמו"ר, ובמוצאי השבת השתתפו במעמד ההדלקה המרגש על פסגת ההר | צפו בגלריה (חסידים)
מאות עמלי תורה נהרו השבוע לאתרא קדישא מירון, ועקבו בחרדת קודש אחר מעמד פדיון פטר חמור שערך הפוסק הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות, ובראשות הגה"צ רבי אלעזר שטרן, המרא דאתרא של מירון | ההידור המפתיע מחשש לכשרות, הבירור המדוקדק של תהליך הלידה והרגע המרטיט של זעקת י"ג מידות ותקיעת שופר במרומי ההר | סיקור ותיעוד (חרדים)
בתום חקירה סמויה של המשטרה הצפונית, נעצר רב קהילה ממירון בחשד לביצוע עבירות חמורות • במהלך החודש האחרון התקבלו תלונות במשטרה, ובסיום החקירה הוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום | המשטרה קוראת לנפגעים נוספים לפנות (חרדים)
בשעת מעמד הדלקת מדורת ל"ג בעומר של האדמו"ר מזוטשקא בבני ברק, ניגש חסיד ונאנח אנחה גדולה על שערי מירון שננעלו, ועל שמחת הרשב"י שכמעט נעלמה כליל | מה השיב לו האדמו"ר? | וגם, הטור החריף נגד מנהגי ל"ג בעומר (מגזין כיכר)
התפתחות בפרשת "הרב ממירון": תלונה נוספת הוגשה נגד רב הקהילה המוכר החשוד במעשים חמורים | בעוד המשטרה מצביעה על הצטברות עדויות, ההגנה טוענת כי מדובר ב"מסע דיג" של אינטרסנטים המנסים לפגוע בקהילה נורמטיבית ומפוארת של חסד, וכי האמת תתברר בבית המשפט (בארץ)
סביב שולחן אחד ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל לדיון נפיץ בתוכנית "כיפות שחורות" בצל ההודעה הדרמטית של נתניהו על דחיית חוק הגיוס והזעם החרדי | מהאשמות הקשות של נציג 'עם קדוש' על "ערב רב" ו"שני עמים שונים" דרך העדות המצמררת של שורד השבי על חשד לבגידה מבפנים ועד לסיכום העלייה למירון והוויכוח על אלימות המשטרה • צפו בתוכנית (כיפות שחורות)
אחרי שרומם את חסידיו בשכונת 'בית ישראל' בירושלים ביום ל"ג בעומר, יצא האדמו"ר מפינסק קרלין למסע אישי באתרא קדישא • צפו בתיעוד מהשמחה הגדולה בירושלים ועד לתפילת שחרית במערה והשיחה עם הגה"צ גאב"ד מירון • גלריה מרהיבה (חסידים)
מראות הוד נרשמו ביום חמישי האחרון במושבה הצפונית - אתרא קדישא מירון, עת הופיע במקום בהדרו האדמו"ר מטשארנאביל, לשאת תפילה בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בתוך ימי התשלומין להילולא | לאחר ששפך שיח לישועת הכלל והפרט בתוככי המערה, עלה האדמו"ר אל גג הציון, שם העלה את שלהבת אש הקודש במדורה לכבוד התנא, בעוד החסידים פוצחים במחול בניגוני מירון כנהוג | צפו בגלריה (חסידים)