חנה מלכה צוויג ע"ה בת ה-21 ואחיה יוסף יהודה צוויג ז"ל בן ה-18, נכדיו של ראש ישיבת "תלמודיק יוניברסיטי" במיאמי הרב יוחנן צוויג, נפטרו בבית החולים לאחר שהסירה בה שטו במהלך חופשה משפחתית התהפכה במימי אגם מישיגן | דיין האמת (בעולם)
הוא קטן כל כך, שאי אפשר לראות אותו אפילו אם יביטו בו מקרוב. אבל דווקא היצור המיקרוסקופי הזה הצליח להעסיק בימים האחרונים את רשויות הבריאות בארצות הברית, לאחר שלראשונה נקשר למקרי מוות בהתפרצות שנחקרת כעת (בריאות)
השירות החשאי בארצות הברית פתח בחקירה פדרלית רשמית נגד אחות ממישיגן, בעקבות סרטון שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות ובו היא נראית מאיימת בצורה מפורשת לשחוט את הנשיא דונלד טראמפ. המרכז הרפואי שבו עבדה בעבר מיהר להתנער ממעשיה והודיע על שיתוף פעולה מלא עם רשויות החוק, בעוד מהבית הלבן נמסר גינוי חריף הקורא להוקיע כל גילוי של אלימות פוליטית (בעולם)
ארבעה בני אדם איבדו את חייהם באירוע ירי המוני שהתרחש במבנה בעיירה גראנד בלאן טאונשיפ שבמדינת מישיגן, ארה"ב | לפי התיאורים, היורה פוצץ את דלתות הכניסה, ירה מנשק אוטומטי לכל עבר ואף הצית את המבנה לאחר מכן (בעולם)
ברקע ההכנות הקדחתניות בוושינגטון הבירה לקראת חגיגות ההשבעה של הנשיא הנבחר טראמפ, בימים האחרונים דווח כי לראשונה בטקס השבעה נשיאותי, יישא ברכה אימאם - לצד הכומר והרב | אלא שמדובר באימאם מוסלמי קיצוני שבאמתחתו כמה וכמה התבטאויות אנטי-ישראליות ואף קיצוניות (בעולם)
כחלק מהמרדף להשגת קולות האמריקנים במדינות המפתח, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ נאם אמש במדינת מישיגן | באורח נדיר, מספר אנשי דת מוסלמים התייצבו לצידו של הנשיא לשעבר והביעו תמיכה בבחירתו מחדש | "אנחנו מאמינים שהאיש הזה יביא שלום למזרח התיכון ואוקראינה", אמר הדובר (הבחירות לנשיאות ארה"ב)
נהג ממדינת מישיגן הופיע לדיון בעניינו התעבורתי לאחר שרישיונו נשלל על ידי המשטרה | אלא שבתחילת השיחה ביקש הנהג באדיבות מהשופט להמתין עבורו. "אני בדרך לרופא, תן לי רק להחנות את הרכב" | השופט הגיב: "יכול להיות שפספסתי פה משהו? למה שהוא יעשה דבר כזה?" | בתגובה החליט השופט לשלוח את הנהג הסורר לבית המעצר, הנהג הגיב בהלם להחלטת השופט | צפו בתיעוד המשעשע (בעולם)