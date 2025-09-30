רבבות צפויים להגיע ביום שני - חול המועד סוכות ל'שמחת בית השואבה הגדולה בישראל' של חסידות מישקולץ בפתח תקוה, שתתקיים ב'אצטדיון המושבה' בעיר בראשות כ"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ • את השמחה הגדולה ינעימו ענקי הזמר מהארץ והעולם • האירוע בחסות ראש העיר רמי גרינברג • הכניסה חופשית
המוני חסידים ואנשי מעשה, השתתפו בשמחת החתונה הגדולה, לנכדת האדמו"ר ממישקולץ - מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, בת לבנו רבי אליעזר ברגר - ראש ישיבת מישקולץ ומרבני העיר פתח תקוה, חתן רבי שמואל דוד רוזנפלד זצ"ל, בן האדמו"ר מפינסק קרלין זצוק"ל. עם בן רבי בן ציון פישגרונד - משגיח הישיבה הגדולה 'עץ חים דבאבוב', בן הגאון רבי חיים פישגרונד מחשובי רבני חסידות באבוב, וחתן הגאון רבי ישעיה צלר זצ"ל - ראש ישיבת רוז'ין סדיגורא (חרדים)
קהל המונים, רבנים ואישי ציבור נהרו לעיר פתח תקווה כדי להשתתף בשמחת האירוסין של נכדת האדמו"ר ממישקולץ, מנהיגה הרוחני של העיר, בתו של הרב הגאון רבי אליעזר ברגר. השמחה איחדה שושלות חסידיות מפוארות וצוינה במעמד קריאת תנאים חגיגי.
האדמו"ר ממישקולץ - מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, הגיע בחמישי בראש המוני חסידיו ותלמידיו, לעצרת הרבבות בירושלים | האדמו"ר ישב בתוך רכבו במרכז העצרת כשהוא מוקף בהמוני חסידיו והתפלל | לאחר מכן עברו אלפי איש לקבל את ברכתו, כשהמשטרה וכוחות הבטחון מפלסים לרכבו את הדרך • צפו (חסידים)
כ"ק אדמו"ר ממישקולץ - מנהיגה הרוחני של פתח תקוה בנאומו: "הגאולה בפתח! אם נתאחד כולנו יחד, ונחזק את התורה ולומדיה, נזכה תיכף ומיד לגאולה. בתקופה הקרובה הולך להיות דברים גדולים ונשגבים למען עם ישראל, כולכם תראו זאת!"
בחצר הקודש מישקולץ בפתח תקוה, נחגגה שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר ממישקולץ- מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, בת לרבי יחזקאל ברגר- ראש בית דין מישקולץ, חתן גאב"ד זוועהיל ב"ב עם נין האדמו"ר מסטריקוב זי"ע, נכד לחתנו רבי ישעיה פרנקל- רב ואב"ד קראקא בני ברק, בן לחתנו רבי בעריש רפפורט- ר"מ ישיבה גדולה באבוב ב"ב (חרדים)
כ"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה בנאומו: עומדים אנו לפני ימים גדולים ונשגבים לעם ישראל, הגאולה עומדת בפתח. *השנה, בשל מגבלות המלחמה, רבבות מעמך בית ישראל, האזינו וצפו באירוע בשידור חי (חרדים)
האדמו"ר מסאווראן הגיע השבוע לאתרא קדישא מירון לרגל שמחת החלאקה לנכדו בן לבנו הרב אברהם לייב הגר חתן הרה"ג יחזקאל ברגר בן האדמו"ר ממישקולץ | אחר התפילות בציון ערך האדמו"ר טיש לרגל 'חמשה עשר באב' | בהמשך התקיימה החלאקה במעון הסב האדמו"ר ממישקולץ בפתח תקווה (חסידים)
השבוע התקיימה שמחת נשואי נכד האדמו"ר ממישקולץ, בן לבנו הרה"ג ישראל ברגר רב דחסידי מישקולץ בירושלים וחתן אדמו"ר מטאלטשווא עם בת הרה"ג משה שלום בידרמן נכד האדמו"ר מלעלוב ירושלים זצ"ל | צפו בגלריה מהחתונה ומשמחת השבע ברכות (חסידים)
המונים נטלו חלק בשמחת בית צדיקים שמחת ארוסי נכדת האדמו"ר ממישקולץ בת לבנו הרה"ג ישראל ברגר אב"ד מישקולץ ירושלים, עב"ג החתן בן הרה"ג חיים ישראל רוזנפלד בן האדמו"ר מפינסק קארלין | עקב חולשתו לא השתתף הסב האדמו"ר מפינסק קארלין (חסידים)