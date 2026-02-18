לקראת חודש המודעות לסרטן נשים, מכבי שירותי בריאות מפרסמת שוב את הקול קורא שיזמה לפני כשנה, ובו גדולי ישראל, רבני ערים ומורי הוראה מכל העדות והחוגים כתבו "לעורר את בני המשפחה לבצע את הבדיקות המדוברות במועדן, אשר הוכח כי יש בהן משום הצלת חיים ומניעת צער ועגמת נפש לדורות כפשוטו" (בריאות)
המצב הביטחוני המורכב הביא עסקים קטנים רבים אל סף קריסה כלכלית. במכבי שירותי בריאות החליטו לא לעמוד מן הצד, והשיקו קטלוג עסקים ייחודי המאגד מאות עסקים בבעלות עובדי הקופה ובני משפחותיהם, במטרה לעודד רכישה פנים-ארגונית ולחזק את החוסן הכלכלי של משפחת מכבי (בריאות)
משרד הבריאות מציג לראשונה את חלוקת מאות מיליוני השקלים לקופות החולים. הנתונים המבהילים חושפים הזנחה בתשתיות, בזבוז בתקציבי ה-MRI ופערים עצומים בשירות לאזרח. האם הכסף שיועד לקיצור תורים באמת הגיע לידיים הנכונות, או שטבע בבירוקרטיה? (בריאות)
מדד הבריאות של 'מכבי' לשנת 2025 חושף תמונה מורכבת של הציבור לאחר שנתיים של לחימה: מצד אחד, זינוק של 15% בהקפדה על אורח חיים בריא ושימוש נרחב בזריקות הרזיה, אך מצד שני - כל ישראלי שלישי זקוק לסיוע נפשי | וגם: כיצד הפך ה-ChatGPT ליועץ הרפואי של אחד מכל חמישה אזרחים? (בריאות)
לקראת ימי בין הזמנים, יצאה מכבי שירותי בריאות ביוזמה ייחודית: הרצאות הסברה בנושא נזקי העישון ואפשרויות הגמילה, הועברו בתוך הקעמפים של הישיבות ברחבי הארץ ללא עלות, זאת באמצעות מנחי סדנאות לגמילה מעישון של מכבי (בריאות)
"לצערנו בחודשים האחרונים אנו עדים לעליה הולכת וגוברת של תחלואת חצבת בישראל", פותח ד"ר ערן רוטמן, משנה למנכ"לית מכבי וראש חטיבת הבריאות - שהוא גם מומחה ברפואת המשפחה. "בשבועיים האחרונים היינו עדים לטרגדיה של 2 תינוקות שנפטרו מסיבוכים של מחלת החצבת, כשהחולים בראש ובראשונה הם כאלו אשר שלא חוסנו לחצבת, בדגש על ילדים שאינם מחוסנים" (בריאות)
מחקר מכבי שהתפרס על 12 שנים גילה: הכפלה בכמות מטופלי דיכאון וחרדה שהגיעו לרופאי המשפחה. מטופלי דיכאון וחרדה מגיעים יותר לרופאי המשפחה, מבקרים יותר אצל רופאים מומחים, פונים יותר למיון, ומתאשפזים יותר בבתי החולים. וגם – מה הפער בין נשים לגברים? (בריאות)
לקראת ימי בין הזמנים, מכבי שירותי בריאות יוצאת ביוזמה ייחודית: הרצאות הסברה בנושא נזקי העישון ואפשרויות הגמילה, יועברו בתוך הקעמפים של הישיבות ברחבי הארץ ללא עלות, זאת באמצעות מנחי סדנאות לגמילה מעישון של מכבי | למידע נוסף ולהזמנת הסדנא לקעמפ, חייגו: 077-276-5050, בין השעות 8:30-17:00 (בריאות)
הסכם קיבוצי תקדימי ומוביל נחתם הבוקר בין הנהלת מכבידנט, ההסתדרות הלאומית וועד העובדים | יו"ר הסתדרות לאומית: "ההסכם הטוב בענף - עובדי ועובדות מכבידנט שודרגו בענק"; מנכ"לית מכבידנט: "הסכם שמביט רחוק ושואף גבוה"; ההסכם נפתח שנה לפני סיומו כדי לשפר את תנאי העובדים (כלכלה)
לאור המצב בישראל בשבועות האחרונים עם התפרצות החצבת בערים שונות, ובעקבות שיעור מתחסנים נמוך, קוראת מכבי שירותי בריאות לחבריה לגשת למוקדי הרפואה ולהתחסן בהקדם נגד חצבת | מצורפת רשימת המרכזים הרפואיים של מכבי בהם ניתן להתחסן נגד החצבת (בריאות)
התוכנית הלאומית "הרשות לרפא" פועלת לעידוד אורח חיים בריא בציבור החרדי, בשיתוף פעולה בין הרשות החרדית ומשרד הבריאות לחברה למתנ"סים, וכוללת פעילות קהילתית רחבה למניעת מחלות והגברת המודעות לבריאות. כארגון בריאות מוביל, מכבי השתתפה בכנס, והייתה שותפה בשיח על בדיקות מקדימות לנשים ועל הנגשת בדיקות מצילות חיים לנשים (חדשות בריאות)
במסגרת ההכנות לפסח מתבצע בו זמנית במאות אלפי בתים ניקיון יסודי שכולל את קרצוף הבית, ניקוי ומירוק הכלים והברקת האמבטיה. פעולות אלה נעשות תוך שימוש בחומרי ניקוי, כימיקלים וחומרי הדברה. החל משתייה בטעות של חומר רעיל, דרך פגיעה בעיניים ועד לכוויות חמורות בחלקי הגוף-הסכנה ברורה (בריאות)
כחלק מהיוזמה לקריאה נחרצת להימנע מעישון אותה מובילה מכבי לקראת ימי הפורים, ביקרה הנהלת מכבי גם בביתו שלהפוסק רבי משה שטרנבוך שבירך בחמימות על היוזמה הנחוצה, וקרא לכלל בני התורה להימנע לחלוטין מעישון (חרדים)