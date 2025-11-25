לפני מספר שבועות, הודיע ארגון טרור בסעודיה בשם "ההתנגדות האסלאמית בארץ שני המקומות הקדושים" כי הוא מצטרף ללחימה נגד ישראל עד להפסקת המלחמה בעזה ובלבנון | ואכן, מאז הארגון נטל אחריות על מספר לא מבוטל של שיגורי כטב"מים לשטח ישראל | מה עומד מאחורי ההתארגנות החדשה, והאם אכן מדובר בחזית חדש מול ישראל? (מגזין, העולם הערבי)
בימים האחרונים רבו הדיווחים על מוסלמים רבים שאיבדו את חייהם בעלייה המוסלמית המסורתית למכה, בעקבות החום הרב השורר בעיר המדברית שבסעודיה | המספרים ממשיכים לטפס והבוקר מדווחים על לא פחות מ-1,300 הרוגים מחום והתייבשות (בעולם)
סופת רעמים נדירה פגעה היום בעיר מכה המקודשת לאיסלאם | בתיעודים שרצו ברשתות החברתיות נראים מתפללים ועובדי המקום מנסים למצוא מחסה מהסופה ואחרים מחליקים על רצפת השיש במסגד | לא ידוע על נפגעים בסופה, צפו בתיעוד (בעולם)