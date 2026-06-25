אם אתם בסין, יתכן שמכונית שנוסעת מולכם תיראה כצל שטוח לחלוטין במרכז הכביש, ללא כל קימור או פרט עיצובי גלוי | פיתוח טכנולוגי חדש מסין הופך את המדע הבדיוני למציאות עם צבע שסופג 99.9% מהאור ומבטיח לשנות את פני רכבי היוקרה (חדשות בעולם)
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עידן חדש של תחבורה עירונית החל השבוע בניו יורק, כשכלי טיס חשמלי ושקט השלים טיסת מבחן היסטורית משדה התעופה JFK למנהטן בדקות ספורות | החזון העתידני של "הג'טסונס" הופך למציאות מוחשית שמבטיחה לשנות לנצח את הדרך שבה אנו נעים במטרופולין (חדשות בעולם)