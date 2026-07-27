קנאביס, נייס גיא, אופיואידים, פנטניל, מורפיום, אלכוהול, פטריות, קקטוסים, צמחי הזיה, מוצרים לירידה במשקל, סטרואידים גז קצפות ועוד | הדוקטור שחיבר ספר על כל סוגי החומרים המסוכנים והמזיקים | מה הבעיה ב'טבעי' ומה באמת היה בתוך צנצנת דבש לשלום בית (תהיה בריא)
בין הזמנים כאן, ואיתו הפיתויים והסכנות שאורבים לבחורי הישיבות בפינות החשוכות. בפרק מיוחד של תוכנית "דבר השבוע", חושף ד"ר רוני ברקוביץ' ממשרד הבריאות את האמת המטרידה על ה"ירוק" והאלכוהול בישיבות | וגם מסע מרתק עם רב עולמי שביקר ב-143 מדינות, אל השבט שומר המסורת בגינאה החדשה - ועד למרוקו הקטנה בלב הג'ונגל (דבר השבוע)
אלה יכולים להיות אנשים נורמטיבים לחלוטין שיושבים לידינו בבית הכנסת אך בתוך ליבם שוכן חור שחור ששואב אותם בעל כורחם להתנהגות מזיקה שהם היו מעדיפים למנוע | בואו להכיר מעט מקרוב את הכוחות העוצמתיים שמופעלים על אנשים שלוקים בהתמכרות ואת המאבק הסוער והמייסר שמתחולל בתוך נפשם (פסיכולוגיה)