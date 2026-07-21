קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: האם מי שהכה את חברו כשר לעדות או להצטרף למניין? וגם: המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בצעד מטלטל, סינגפור מאשרת להחזיר את המקל לכיתות: בנים שיטרידו או יפגעו בחבריהם יתמודדו עם עונש פיזי כואב ומרתיע | בעוד הממשל טוען שמדובר ב"מוצא אחרון", ארגוני זכויות אדם ברחבי העולם כבר מכריזים על מצב חירום (חדשות בעולם)
ברשתות החברתיות פורסם תיעוד חריג של אלימות נוסע בטיסה כלפי צוות האוויר, אירוע שנגמר במעצר הנוסע | האירוע, שלא נתברר מתי אירע, התרחש בטיסת צ'רטר של חברת התעופה האמריקנית 'ספיריט איירליינס' מנאשוויל ללאס וגאס בארצות הברית | בתיעוד נראה הנוסע מתעמת עם צוות האוויר, ובשלב כלשהו תוקף את הדיילת ומושך בשערה | הצוות שהיה במקום נראה המום מהסיטואציה ומיהר להשתלט עליו | צפו (תעופה)
בעיראק יצאו היום לבחור את 329 הנציגים בפרלמנט, עליהם מתמודדים יותר מ-7,000 מועמדים ממפלגות שונות | הבחירות ישפיעו על עתיד המיליציות הפרו-איראניות במדינה, על הקשר עם איראן ועל העמדה שעיראק תנקוט בכל עימות עתידי בין הציר השיעי לבין ישראל | תיעודים שהופצו הציגו אירועי אלימות ומכות בין תומכי המתמודדים לבין כוחות הצבא העיראקי (העולם הערבי)
כתב האישום נגד לוחמי מג"ב שהכו חרדים מבוגרים במירון לפני כשנה וחצי בוטל - למרות שמח"ש קבעה כי יש להעמידם לדין משמעתי | הסיבה: המשטרה לא הזדרזה בהגשת כתב האישום מה שהוביל לכך שהתוקף החוקי - עבר (חרדים, משטרה)