מה שהחל כתקלות מעבדה מקריות, בדיחות פרטיות או פתרונות מופרכים לבעיות יומיומיות, הפך בעשורים האחרונים לתעשייה משגשגת שמגלגלת מיליארדים | מוצרים שאין להם כמעט הצדקה שימושית מצליחים דווקא משום שהם פונים לצורך עמוק יותר – הצורך להשתייך, לצחוק, לברוח מהשגרה ולבטא זהות דרך צריכה | זהו שוק שבו האבסורד אינו תקלה, אלא אסטרטגיה (מעניין)
אפל מכוונת גבוה: הדגם המתקפל הראשון שלה, שצפוי להיחשף בספטמבר הקרוב, עשוי להחליף את השם “Fold” ב-“Ultra” ולהוצב מעל סדרת ה-Pro | לפי דיווחים בשוק, החברה כבר הגדילה את מלאי המסכים המתקפלים בכ-20%, מה שמרמז על ביטחון גובר בביקושים - אך האנליסטים מזהירים שההימור יקר וחשוף לסיכונים (טכנולוגיה)
מהמעבדה אל פס הייצור: על פי הערכות חברות מחקר בינלאומיות, משלוחים של רובוטים הומנואידים זינקו לכ־53 אלף יחידות ב‑2025 - קפיצה של כ‑250% בשנה - וצפויים לצמוח בקצב שנתי ממוצע של יותר מ‑70% עד סוף העשור, כשהשוק מתקרב בהדרגה להיקפים של מיליארדי דולרים בשנה (טכנולוגיה)
יצרנית הרכב הסינית, שנחשבה עד לאחרונה לאיום המרכזי על טסלה, מדווחת על ירידה חדה במכירות בינלאומיות ובשוק המקומי | התחרות הגוברת, ירידת הסובסידיות בסין והאטה כללית בשוק החשמליות מאלצים את BYD להאיץ את ההתרחבות הגלובלית ולחפש מנועי צמיחה חדשים (רכב)
מכירות טסלה באירופה רשמו בחודש נובמבר ירידה חדה ברוב השווקים המרכזיים | הירידה במכירות החלה בסוף השנה שעברה, לאחר שאילון מאסק שיבח בפומבי אישים וגופים פוליטיים המזוהים עם הימין | בנוסף, התחרות גוברת מול חברות סיניות (בעולם)
בדיקות מעבדה שבוצעו עבור ארגון גרינפיס העלו כי פריטי לבוש של ענקית האופנה והשילוח הגלובלי שיין, שנרכשו בישראל, מכילים את רמות ה‑PFAS הגבוהות ביותר במדגם שנבדק בשמונה מדינות | בז'קט אחד שנשלח לישראל נמצאה חריגה של יותר מפי 3,000 מהתקן האירופי לחומרים אלה, הידועים כ"כימיקלים נצחיים" הקשורים לסרטן, לפגיעה בפוריות ולהפרעות גדילה בילדים |ארגוני סביבה קוראים להחמרת החקיקה שתגביל את שוק האופנה המהירה ותגן על הצרכנים (בריאות)
יצרנית הרכב החשמלי האמריקנית רושמת ירידות שלא נראו כמותן בשווקים המרכזיים של אירופה; המתחרות הסיניות תופסות נתח שוק משמעותי, ובמקביל - התנהלותו והשקפותיו הציבוריות של אילון מאסק מעוררות התנגדות ציבורית ופוליטית | כל זאת, בעוד השוק האירופי ממשיך לצמוח והביקוש לרכבים חשמליים מזנק (טכנולוגיה)
בראיון שהעניק מנכ"ל החברה, אדריאן הולמארק, הוא חשף את הסודות השיווקיים | לטענתו, הם יפחיתו בכמות הייצור וישווקו את המכוניות כולן קודם לסיום הייצור, הכל כדי ליצור מצב שהרכבים ימכרו בשלב מוקדם מאוד, צעד שישפר את יוקרת הרכבים של החברה הבריטית היוקרתית גם כך (רכב)