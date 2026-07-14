זה מתחיל כמו הזמנה רגילה לגמרי: כמה בגדי ילדים, אביזר קטן למטבח, צעצוע, אולי עוד מוצר לבית כדי לקבל משלוח חינם. המחיר בעגלה נראה משתלם, האתר מציג הנחה, והיד כבר בדרך ללחוץ על התשלום.
אבל רגע לפני - יש שאלה אחת שיכולה לשנות את המחיר הסופי: האם עדיף להזמין הכול יחד, או לפצל את ההזמנה לכמה חבילות קטנות? (צרכנות)
האם העלאת תקרת הפטור ממע"מ מחו"ל היא באמת הטבה צרכנית, או תרגיל פוליטי שירסק את העסקים המקומיים? הכתב הכלכלי עידן ארץ ועו"ד שלומי לויה חושפים את המספרים שמאחורי המהלך | למה משטרת ישראל היא היחידה בעולם שמשתמשת ב"בואש" כימי מצחין לפיזור הפגנות? יועץ החקיקה אייזיק כ"ץ מסביר מתי זה סוף סוף ייפסק | אלי גוטהלף צולל אל מאחורי הקלעים של החקיקה שתשפיע על הכיס והבריאות של כולנו (כיכר FM)
פקידי מכס בנמל התעופה בפרנקפורט עצרו נוסע שעבר ב'מסלול הירוק', וגילו לתדהמתם בתיק שלו שקית בגדים שחורה שהכילה פרוות זאב שהפכה לשטיח | פרוות הזאב הוחרמה, והנוסע עומד בפני קנס בגין הפרת תקנות הגנת בעלי חיים (תעופה)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיתף סרטון מזויף הטוען כי ראש ממשלת איטליה ג'ורג׳ה מלוני מתכוונת "להשים את איטליה קודם לאירופה" ולצמצם את התמיכה באוקראינה | בו בזמן, הממשל האמריקני דוחף להטלת מכסים בשיעור שובר שיאים על ייצוא הפסטה - מה שגרם להתקפות חריפות במערכת הפוליטית האיטלקית וללחץ גדול על מלוני | ממשלת איטליה מבהירה: "המגעים מתנהלים רק ברמה האירופית", אך האופוזיציה דורשת תשובות מיידיות (בעולם)
הסכם הסחר שנחתם בין וושינגטון לבריסל נכנס לתוקף: ארה"ב הכניסה לתוקף רטרואקטיבית את שיעור המכס החדש על רכבי יבוא מהאיחוד האירופי, במקום 27.5% שנגבו עד כה | מניות יצרניות הרכב הגרמניות זינקו בבורסה של פרנקפורט, ועולם הרכב באירופה נושם לרווחה | ההסכם כולל גם התחייבויות הדדיות בתחומי תעשייה, השקעות ואנרגיה, ונועד לחזק את שותפות הסחר בין הגושים בתקופה של מתיחות ומלחמות סחר עולמיות (רכב)
גולגולת ועצמות אדם שנמצאו בשבוע שעבר במזוודתו של נוסע בנמל התעופה של טמפה, פלורידה, נתפסו והושמדו על ידי פקחי המכס של ארה"ב בשל חשש לסיכון בריאותי | הנוסע אמר לפקחים שהשרידים שימשו ל"טקסים או פולחן דתי" (תעופה)
החלטה אמריקאית מפתיעה להטיל מכס כבד על מטילי זהב בשוקי הסחורות, פוגעת בעיקר בשווייץ – אחת מיצואניות הזהב הגדולות ביותר לארה"ב. המשקיעים חוששים להמשך היציבות בשוק ובתפקודו של בורסת הסחורות בניו-יורק (כלכלה)
הבית הלבן הודיע הלילה כי החל מהיום יוטל מכס של 15% על מוצרים שמיובאים מישראל לארה"ב, במסגרת תוכנית המכסים של ממשל טראמפ | מדובר בהכבדה על היצוא הישראלי, אך שיעור המכס נמוך מהסף שנקבע למדינות אחרות. נמשכים המגעים להסכם סחר חדש (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב שארה"ב ואירופה הגיעו להסכמות מסגרת לקראת הסכם סחר בין הגופים | לפי ההסכמות, ארה"ב תגבה מכס של 15% מאירופה, ומדינות היבשת ירכשו תוצרת אמריקנית; כולל אנרגיה, השקעות וציוד צבאי | בכך הצליחה אירופה לעקוף את הדד-ליין שנקבע לראשון באוגוסט - יום שישי הקרוב (חדשות, בעולם)
כיפופי הידיים באגודת ישראל הסתיימו - ברוכי חזר לכנסת עם "חוק המכת"זיות" | אבל ב'נחלת הלוויים' - הרב עמנואל טופורוביץ' ז"ל | דרמה חרדית: הגר"א וייס ברך את מתגייסי קודקוד | גפני חונק את הבוחרים: ועדת הכספים אישרה את הסנקציות נגד מעשנים (מעייריב)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי התרחשה "התקדמות" בשיחות שקיימה ארה"ב עם סין בשוויץ | השיחות התקיימו ברקע מלחמת סחר היסטורית בין שתי המדינות, שהביאה לזינוק במכסים אל מעל ל-120% (בעולם)