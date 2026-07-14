כיכר השבת

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כך תחשבו

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האזינו | כיכר FM

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8

סיכול הברחה במעבר

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יכול להיות פה זול

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הפתעה במזוודה

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בתוך שקית שחורה

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"פגיעה קשה במשק"

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עולם הרכב האירופאי נושם לרווחה

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כלל הממצאים הושמדו

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בשיתוף פעולה עם יצרנית מרצדס

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צפי לעליית מחירים

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חדשות עם קנייטש

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השלכות משמעותיות על מלחמת הסחר

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ברקע מלחמת סחר היסטורית

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כיכר השבת
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