ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לאזור הגבול וקיבוץ מסדה שבעמק הירדן, והצביע על המכשול הענק שישראל מקימה בגבול המזרחי | ברקע הבחירות המקרבות, נתניהו היה לבוש בחליפה אפורה ומראה קז'ואלי אותו אימץ בזמן האחרון (חדשות)
עיתון אל אח'באר הלבנוני הנחשב כשופרו של ארגון הטרור חיזבאללה דיווח הבוקר כי צה"ל חפר שש תעלות באורך מצטבר של כ-7 ק"מ באזור מטולה וכפר יובל, במרחק של 450- 950 מטר מהגבול, בתוך שטח לבנון | בנוסף, על פי הדיווח, ישראל הקימה חמישה מוצבים צבאיים בתוך שטח לבנון, בנוסף לארבעה אזורי חיץ, ולא שניים כפי שטענה (העולם הערבי)
כיצד יתכן שאדם שמחשיב עצמו לבן תורה, ישפוך דמים בצורה שכזו, וכל זאת כביכול למען התורה, לשם שמים, בדיוק על "עצות" מעין אלו נאמר בפרוש בפרשת כי תבוא "ארור משגה עיוור בדרך" שהרי הורים תמימים אלו, הם בבחינת עיוור לכל דבר בנושאים אלו, איך אתה מעז?