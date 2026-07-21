דאגה עמוקה בעולם התורה בעקבות מצבו הרפואי הקשה של הגאון רבי חיים ברמן, המתמיד הגדול בדורנו, ומוותיקי הגאונים בגבעת הישיבה זה למעלה משבעים שנה • במכתב חסר תקדים קוראים ראשי ישיבת פוניבז' לבחורים ולבוגרים לקבל קבלות רוחניות ולהקדים בכל יום רבע שעה לפני הסדרים: "נחסר מהישיבה הצדיק שמתחזקים על ידו" •המכתב המלא (חרדים)
מכתב מטלטל ורווי דמעות מציג שבר עמוק ואכזבה קשה בקרב גננות 'רשת הגנים' של אגודת ישראל: ערב חג השבועות, בעיתוי פוגעני ומזלזל, שוגרו מכתבי זימון לשימוע לגננות הוותיקות בביתר עילית במטרה להחליפן בכוח אדם זול יותר | במילים נוקבות הן מגוללות מסכת של התעמרות לכאורה, וזעקה שאי אפשר לשתוק מולה ושלא תשאיר אתכם אדישים | כל הפרטים (חרדים, בארץ)
נחשף המכתב החריף שראש המוסד היוצא דדי ברנע העביר לבית המשפט העליון, בו הוא מתנגד למינויו של רומן גופמן כמחליפו ומזהיר מפני סיכונים לארגון | בין השאר כתב כי גופמן “עלול לעשות נזק בתוך ארגון הפועל ללא חוק וללא בקרה, באופן חריג ביותר בעולם המערבי כולו” (בארץ)
סערה בקרב מאות כונני חסידות גור בארגון מגן דוד אדום: ועדת הרבנים לענייני טכנולוגיה של החסידות שיגרה מכתב רשמי להנהלת הארגון, בו היא מודיעה כי מכשירי ה-POC אינם מאושרים לשימוש עקב "פרצה טכנולוגית" המאפשרת גישה לרשת דרך אפליקציית הניווט • המכתב המלא - וההבהרה בחסידות (חרדים)
אחרי שבועיים של מרתון ניקיונות, הכנות וקניות לקראת חג הפסח, ואחרי שבוע של חג מרומם, יצאו היום בחורי הישיבות ל"שבוע של בין הזמנים", לאגור כוחות לקראת זמן קיץ הבא עלינו לטובה, בחסות הפסקת האש (השברירית) | בכל בין הזמנים חוזרת אותה סוגיה של התמודדות הורים ובחורים ביחס להקפדה על מסגרת זמנים בבית | הפעם, בחרנו להביא את הזווית של בחור ישיבה ואת ההסתכלות שלו על העניין | מכתב להורים (בין הזמנים)
ראש ישיבת חברון הגר"ד כהן מעניק גיבוי דרמטי להנהגת הרבנות הראשית בצל פסיקת בג"ץ | במכתב שנחשף ב'כיכר השבת', מבהיר חבר מועצת גדולי התורה כי הוא סומך על שיקול דעת הרבנים הראשיים בפרשת בחינות הנשים, וקורא לאלפי אברכים לגשת למבחנים ללא חשש (חרדים)
חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד, שנקלע אמש למוקד המהומות בעיר התורה והחסידות, תוקף במילים חסרות תקדים את המתפרעים: "עוטים איצטלא של קנאות בלב ריק מתורה" • מנגד, ביקורת גם על כוחות המשטרה: "לא השכילו, היו המבעירים בהתנהגות קשה כלפי רבבות תושבים" | המכתב המלא (חרדים)
בצעד נדיר וחריג, שיגר רבה של העיר העתיקה מכתב חיזוק אישי אל הבחור צבי פרקוביץ מישיבת פוניבז' שנעצר לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס • הרב, שאינו נוהג להתבטא בנושאים ציבוריים, תקף בחריפות את הרדיפה: "אותם הקמים על לומדי התורה – כולם ישא רוח יקח הבל" | המכתב המלא (חרדים)
בכי של תינוק במהלך טיסה, הוא ללא ספק אחד הדברים המרגיזים שיש, אבל יש כאלו שמצליחים לרכך את הכעס | זוג הורים ישראלים שעלו לטיסה עם בנם בן הארבעה חודשים, הבריקו עם רעיון יצירתי ומשעשע שגרם לנוסעים לאהוב את בנם ולא לכעוס עליו | צפו בתיעוד מהטיסה (תעופה)
ברקע משבר חוק הגיוס, הגה"ח רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי, מזכיר בי"ד רבני חב"ד, העביר בערב שבת קודש האחרון מכתב חיזוק לבחור מנחם אביב הרצמן חסיד חב"ד היושב בכלא לאחר שחזר משנת ה'קבוצה' אצל הרבי | המכתב המלא (חרדים)
מכתב עוז נדיר: הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב ומנהיגי הדור, פרסם מכתב חריג וחסר תקדים היוצא במחאה נחרצת נגד החוק וגזירת יעדי הגיוס לחרדים. במכתבו, המבטא כאב על עתיד עולם התורה, מזהיר הצדיק: "לא לוותר על נשמה אחת מישראל, כי כל נשמה היא עולם מלא!" | המכתב המלא והמרטיט לפניכם (חרדים)
בימים האחרונים נחשף מכתב מיוחד ששיגר נשיא ארה"ב טראמפ לאדמו"ר מבאבוב 45 לרגל חנוכת בית מדרשו הגדול בבורו פארק | במכתבו ציין הנשיא את מחויבותו הבלתי מסויגת להמשיך ולעמוד לימין היהדות החרדית בארה"ב, ולפעול למען רווחתם וביטחונם של כלל היהודים ברחבי אמריקה (חסידים)
ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר שיגר מכתב קודש למשפחת אנגרסט, עם שובו של בנם יקירם 'מתן' משבי החמאס | ראש הישיבה הודה לה' על רוב חסדיו, והזכיר את התמונה שההורים הביאו אליו במהלך ימי השבי, תוך שהוא מציין כי ברוך השם כבר לא צריכים תמונה - יש את המקור | המכתב המלא מראש הישיבה שלא פסק מלסיים כל יום ספר תהילים עד לשובם של כל החטופים החיים (חרדים)