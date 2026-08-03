בית משפט בעיראק גזר עונש של מאסר עולם וחילוט נכסים על ברון הסמים והפשע המאורגן קאזם חמאד. חמאד, שהוסגר מאוסטרליה ונלכד בעיראק לבקשת הרשויות הבינלאומיות, עמד מאחורי רשת פשיעה חובקת עולם והיה מעורב בסדרת אירועי הצתה חמורים - ובהם פשע השנאה האנטישמי בבית הכנסת במלבורן שבאוסטרליה (בעולם)
הוראות למעשה: גאב"ד 'עדת ישראל' במלבורן, השוהה בימים אלו בארץ הקודש, שיגר איגרת הלכתית מפורטת לבני קהילתו באוסטרליה לקראת צום תשעה באב | במכתבו מבהיר הרב את דיני מוצאי הצום וערב שבת, ופוסק שורה של הקלות נחוצות – מכיבוס ועד רחיצה ותספורת • המכתב המלא (חרדים)
יִבְכָּיוּן וְיֵילִילוּ בָּנַי: בעוד שבארץ הקודש ממתינים בכיליון עיניים לביאת המשיח ושלא נצטרך לצום את צום תשעה באב, באוסטרליה הרחוקה כבר התיישבו על הארץ ומקוננים בבכי על חורבן הבית | צפו בתיעוד מקהילת 'עדת ישראל' במלבורן, המקוננים יחדיו זקנים ונערים | תיעוד מרגש (חרדים)
בעוד שבישראל המתיחות הביטחונית בשיאה והתושבים מתעוררים לקול הדי הטילים שנשלחו מארצות אויבנו, בקהילה החרדית במלבורן שבמזרח הרחוק באוסטרליה כבר אוחזים בשיא ההכנות של ערב החג במעמד אפיית "מצות מצווה" לאחר חצות היום |בני הקהילה הגיעו למאפייה כשהם לבושים בבגדי שבת, ותוך אמירת 'הלל' ברוב עם עסקו בעסק המצות בראשות גאב"ד הקהילה, הגאון רבי שלמה קאהן, שגם הוא נטל חלק פעיל בעבודת האפייה (חרדים)
טייס פרטי מנוסה ממלבורן לקח על עצמו להביא את גופת חברו החב"דניק, שנרצח בפיגוע בחוף בונדי, לקבורה בעירו באמצעות מטוסו הפרטי | הטיסה מסידני כללה סיבובים חריג מעל זירת הפיגוע, עצירה זמנית של התנועה האווירית, הורדה של כסאות המטוס כדי שניתן יהיה להכניס את הארון (חרדים, בעולם)
מועצת העיר סטונינגטון במלבורן דחתה בקשה להציב חנוכייה ציבורית ברחבת בית העירייה | הקהילה היהודית מגנה את ההחלטה וטוענת לאפליה ואנטישמיות | סערה נוצרה באולם אחרי שראש העיר השתמשה בזכותה להכריע במקרה תיקו - ודחתה את הבקשה (יהדות, בעולם)
בני הקהילה במלבורן שבאוסטרליה, התוועדו עם רדת הלילה - ליל שישי, לסעודה רבתי לכבוד הילולת בעל ה'אור החיים' הקדוש, בראשות רב הקהילה הגאון רבי שלמה קאהן | במהלך הסעודה נשמעו דברי תורה במשנתו הטהורה (חרדים)
בלי אירועים משפחתיים: התקנות לבחורי ישיבה בגור | יש מנהיג לפלג הירושלמי: מעמד ההכתרה התקיים בביתו | השר החרדי מפתיע: בלי רפורמה - לא יהיה חוק גיוס" | סליחה ומחילה" - תיעוד עצוב מאוסטרליה | אושר בלי עושר: מודיעין עילית מובילה את דו"ח העוני (מעייריב)
ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניז ביקר אמש בבית הכנסת "עדת ישראל", שם התרחש פיגוע בשבוע שעבר | בין הביקורת שהוטחה בו על שלא ביקר קודם במקום הפיגוע לקריאות "לך לעזה", אלבניז פרסם הצהרה בטוויטר לאחר ביקורו (חדשות)
המשטרה האוסטרלית פתחה בחקירת נסיבות השריפה שגרמה נזק משמעותי למבנה בית הכנסת "עדת ישראל" במלבורן | הנשיא הרצוג: "מביע סולידריות וכאב עמוק עם הקהילה היהודית" | שר החוץ סער: "קורא לרשויות להבטיח שהעבריינים הנתעבים יובאו לדין" (בעולם)