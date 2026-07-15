מגילת אסתר פותחת לנו צוהר לעולם גינוני המלכות – בוסתנים, חצרות וגנים, סריסים רצים, שרים סועדים ומשתאות אינסופיים. אך כל אלו הם לא משתווים למתרחש בארמון המלוכה בבקינגהאם, שם נדמה שהזמן עצר מלכת ותפקידים עתיקי יומין ומעלים אבק עדיין מזכים את המחזיקים בהם בתלוש משכורת ותלושים לחג | מצעד התפקידים ההזויים במסורת האנגלו-סכסית (מגזין כיכר)
אחרי שבעה עשורים של המתנה, הנסיך צ'ארלס הפך למלך למרות העובדה שהוא דמות אפורה למדי לעומת אמו המלכה אליזבת, ואפילו לעומת בנו - ווילאם | איך הופכים למלך ומה הם חובותיו וזכויותיו? ציקי ברנדוין עושה סדר (בעולם)
בית המלוכה הבריטי, בדומה לבתי מלוכה נוספים סובל מתדמית של בזבזנות וכאחד הניזון מעטיני השלטון, אבל לציניקנים והמבקרים שבינינו: על פי התחזיות, רק הצאצא המלכותי הטרי עתיד להכניס לקופת המדינה כ-156 מיליון ליש״ט ממזכרות בלבד. כך הופכים מונרכיה לצמיחה (מעניין, כלכלה)