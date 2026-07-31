קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בין הזמנים בבית מלון: האם אפשר להדליק נרות שבת בחדר או בלובי, והאם יוצאים ידי חובה בהדלקת נורת 'לד'? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
מה שהתחיל כחופשה זוגית יוקרתית בדוחא הפך לסיוט משפטי וכלכלי שכלל מעצרים, תאי כליאה וגירוש מהמדינה |יועץ בריטי מצא את עצמו בלב מאבק משפטי מול רשת מלונות יוקרה רק בגלל שהחליט להזהיר תיירות אחרות מפני המלון בו שהה (חדשות בעולם)
גבר ניו יורקי ששכר חדר במלון, קם בבוקר אחד עם ההחלטה כי הוא בעליו החוקיים של בית המלון | האיש, ככל הנראה מעורער בנפשו אף זייף מסמך כדי להוכיח את בעלותו והחל לדרוש שכירות מדיירים אחרים | כך זה הסתיים (בעולם)
בזמן שהעולם נאבק ביוקר המחיה, סטארט-אפ נועז מקליפורניה כבר מוכר חדרים עם נוף לכדור הארץ במחיר אסטרונומי ששמור לאחוזון העליון | הכירו את הפרויקט שמגייס מיליונים מהשמות הגדולים בטכנולוגיה כדי להפוך את הירח ליעד הנופש הבא של האנושות עד שנת 2032 (חדשות בעולם)
האם מברכים 'המוציא' על 5 סופגניות? למה אסור להדליק נרות חנוכה בחדר המלון (וזה לא רק בגלל גלאי העשן)? חייל עם פנס בשטח - האם מברך? ומהי הסגולה הנדירה עם בגדי הילדים? | הגאון הרב גדעון בן משה, הרב איתי בן אהרון ומאיר גיא פיניאן במשדר "ימי בינה" חגיגי לחנוכה בהגשת יוסי עבדו עם ההלכות, הסגולות, הקמעות - וכל מה שלא ידעתם • צפו בתוכנית (חנוכה)
אורחת שעשתה צ'ק-אין במלון בסין לאחר חצות, לא הייתה מרוצה מחדרה שעלה 15 דולר, והיא ביקשה החזר כספי מלא עבור ההזמנה, אך סורבה | בתגובה היא פתחה את המים בכיור ובמקלחת, והציפה את החדר | לאחר מספר שעות, המים גלשו מהחדר אל הקומה התחתונה, והחדר ניזוק קשות | היא נאלצה לשלם כ-4,200 דולר כדי לפצות את המלון על הנזק (מעניין)
באכסניית הנס-ברייקר התמודדו עם מקום מט לנפול ומוזנח במיוחד | שלל ביקורות גרועות ומחסור במטיילים כמעט גרם למקום להיסגר ולמנהליו לא היה תקציב לשיפוץ | דווקא פרסום האמת הפך את המקום לסיפור הצלחה | "מלהגיד את האמת לא מפסידים" (פרסום)
האם צה"ל מפלה את הרבנים הספרדים בביקור עצורים? | יו"ר 'פורום תקווה' על הצעד הצבאי בו צריך לפעול - ולמה אנחנו לא מנצחים? | מזג האוויר הצפוי והסכנה הגדולה | העיתונאי המסוכן ותיעוד של המרפסת הקורסת | הטעות של הגנב שהובילה לתפיסתו המהירה | והסכנה החדשה בחופים (דבר ראשון)
הדים נרחבים לחופשת הפסח המדוברת ביותר במגזר שתיערך בטביליסי במלון יוקרתי חמישה כוכבים | החופשה תתמקד בסעודות חג עשירות במיוחד, חדרים יוקרתיים, נופים עוצרי נשימה, זמרים מפורסמים וחוויה שלא נגמרת | הפרטים שלא ישאירו אתכם אדישים (תיירות)