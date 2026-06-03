פעילויות אקסטרים הן דרך מצוינת להעלות את האדרנלין, אך יש כאלו שמוצאים דרכים יצירתיות במיוחד להפוך אותן למופע של ממש | משפיען טיולים ממלזיה הצליח להדהים את הגולשים כשנצפה מרחף באוויר על גבי מטאטא מכשפות מסורתי (חדשות בעולם)
נוסעים בטיסת Batik Air חוו רגעי בהלה מיד לאחר ההמראה, כאשר שורת מושבים שלמה נפלה לאחור | האירוע קרה בשלב ההמראה הראשוני, אך למרבה המזל הטיסה לא הייתה מלאה, והנוסעים הועברו למושבים אחרים | חברת התעופה הודיעה שהיא פתחה בחקירת המקרה (תעופה)
מלזיה פתחה את בית האבות הראשון שלה לצעירים, המציע הזדמנות להתרחק מהלחץ של העיר במחיר השווה ל-440 דולר בחודש | בתמורה לתשלום החודשי, הדיירים מקבלים לינה, ארוחות יומיות וסביבה שקטה שמיועדת לעזור להם להאט את קצב החיים (מעניין)
שתי מדינות בדרום־מזרח אסיה הופכות את ערי העתיד למציאות: מלזיה משיקה תשתית ענק רובוטית בהיקף של מיליארד רינגיט, בעוד וייטנאם מעגנת בחוק את מסגרת הבינה המלאכותית הראשונה באסיה | שתיהן שואפות להפוך למוקדי חדשנות אזוריים המשלבים טכנולוגיה, ממשל דיגיטלי ופתרונות ניהול עירוניים מתקדמים (טכנולוגיה)
למעלה מ-11 שנים לאחר היעלמות המסתורית, בית משפט בבייג'ינג הורה היום לחברת התעופה המלזית לשלם פיצוי בסך 409,304 דולר למשפחותיהם של שמונה נוסעים שהיו על סיפון המטוס המלזי שנעלם לאחר שהמריא מנמל התעופה הבינלאומי של קואלה לומפור לנמל התעופה הבינלאומי של בייג'ינג (תעופה)
בהשראת החוק האוסטרלי שייכנס לתוקף בדצמבר ויחייב ענקיות כמו פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק ויוטיוב לחסום משתמשים צעירים או לשלם קנסות עתק, ממשלת מלזיה אישרה גם היא תוכנית לאיסור חשבונות ברשתות חברתיות לילדים ולבני נוער מתחת לגיל 16 כבר מהשנה הבאה | כך קואליציה הולכת וגדלה של מדינות מקדמת חקיקה של גיל מינימלי ופתרונות אימות גיל (טכנולוגיה)
נשיא סין שי ג'ינפינג אירח אמש את פסגת המדינות SCO, אז הגיעה משלחת של מדינת מלזיה המוסלמית בראשות ראש ממשלת מלזיה ואשתו | הנשיא הסיני, שככל הנראה לא הכיר את כללי השריעה המוסלמית, הושיט את ידו לבכירה - ונתקל בתגובה לא צפויה | תיעוד (בעולם)
כמצורעים ומנודים, נודדים ראשי החמאס ממדינה מדינה במזרח התיכון, עד ליעד הבא | לאחר שבחודש האחרון דווח כי קטאר גירשה את ראשי ומפקדות החמאס משטחה, הערב פורסם כי היעד החדש של בכירי החמאס הוא מלזיה (העולם הערבי)
התקשורת המלזית טוענת, כי חשפה את הסוכנים שהמוסד הישראלי גייס לכאורה כדי לחטוף איש חמאס עזתי השוהה במדינה | החטוף שוחרר לאחר 24 שעות והסוכנים החשודים הובאו בפני בית המשפט | בראש הרשת עומדת אישה מקומית בשנות ה-30 לחייה שהוכשרה כחוקרת פרטית (בעולם)